Tổng rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm văn bằng giả

Sở Nội vụ thành phố Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tăng cường rà soát, chuẩn hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo công văn số 5398/SNV-CCVC ngày 8/10/2026 về việc tăng cường rà soát, chuẩn hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ gốc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, các loại giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo như bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc phải do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, các đơn vị phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh. Trường hợp phát hiện sai phạm về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bố trí, luân chuyển, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực thực tiễn và vị trí việc làm. Việc thẩm định chính trị đối với cán bộ làm việc tại các vị trí trọng yếu, cơ mật cũng được đặc biệt lưu ý.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành rà soát và cập nhật, thông tin phải được đồng bộ chính xác giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trên phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thành phố Quảng Ninh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát về Sở trước ngày 30/11/2026. Riêng đối với các trường hợp đã có kết luận sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả hoặc không hợp pháp, yêu cầu báo cáo nhanh về Sở Nội vụ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận./.

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