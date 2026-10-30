Cần Thơ: Lắng nghe dân nói để nâng cao chất lượng phục vụ

Từ những vấn đề thiết thực như đường giao thông xuống cấp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến an sinh xã hội, hoạt động “Lắng nghe dân nói” tại thành phố Cần Thơ đang từng bước trở thành diễn đàn dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp phản ánh kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền. Qua đó, địa phương có thêm thông tin từ thực tiễn để điều chỉnh công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Từ những vấn đề thiết thực trong đời sống

Ông Lê Văn Bảy, người dân ở ấp Phương Quới C, xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ cho biết, ông ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Người dân đến khám, chữa bệnh được phục vụ chu đáo, tạo sự an tâm trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Những bất cập trong đời sống hằng ngày như đường giao thông xuống cấp, cầu hư hỏng cũng được phản ánh đến chính quyền để kiểm tra, sửa chữa kịp thời, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, bảo đảm an toàn cho người dân.

Những vấn đề liên quan đến giáo dục cũng là nội dung được người dân quan tâm, mong muốn địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện tốt hơn cho con em trên địa bàn.

Theo ông Thái Dủ, người dân ở ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì tiếp xúc với nhân dân góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua những cuộc gặp gỡ này, người dân có điều kiện trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến đời sống.

Ông mong muốn chính quyền tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở, ưu tiên xem xét những công trình, tuyến đường thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại và đời sống của người dân.

Từ giao thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội, những vấn đề người dân quan tâm đều gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Việc tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh, đóng góp ý kiến không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình mà còn đặt ra yêu cầu tiếp thu, xử lý kiến nghị nghị kịp thời, đúng trọng tâm.

Gắn lắng nghe với giải quyết kiến nghị

Một trong những ý nghĩa quan trọng của hoạt động lắng nghe dân nói là tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương.

Theo ông Lê Như Lê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, hội nghị “Lắng nghe dân nói” là kênh để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình thực tế, nhận diện những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, người dân không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc mà còn đóng góp sáng kiến xây dựng địa phương. Những ý kiến về giao thông, môi trường, an sinh xã hội, giáo dục và cải cách thủ tục hành chính giúp chính quyền có thêm cơ sở rà soát, điều chỉnh cách thức thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Theo ông Lê, việc lắng nghe phải đi đôi với tiếp thu, xử lý và phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị. Khi ý kiến của người dân được tôn trọng và giải quyết kịp thời, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phương Bình Hồ Hoàng Điệp yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối, chủ động tập hợp ý kiến từ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Những phản ánh từ cơ sở cần được tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm và theo dõi kết quả giải quyết; đồng thời, cần tạo điều kiện để người dân thuộc nhiều nhóm tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau đều có cơ hội tham gia, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn và những người còn hạn chế trong tiếp cận thông tin.

Lắng nghe dân nói, vì thế, không chỉ là hoạt động theo đợt hay một hình thức gặp gỡ mang tính phong trào, mà trở thành phương thức làm việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Từ những ý kiến chân thành của người dân, địa phương có thêm thông tin để hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đảng ủy xã xác định quan điểm “dân là gốc”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là kim chỉ nam trong hoạt động. Để duy trì hiệu quả “Lắng nghe dân nói”, Ủy ban nhân dân xã và các ngành chức năng được yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và kiến nghị của cử tri từ đầu năm đến nay; lập danh mục theo dõi, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả cần đạt.

Tiến độ giải quyết phải được cập nhật định kỳ, thông tin đến người dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, trả lời chung chung hoặc để kiến nghị kéo dài mà không rõ hướng xử lý.

Phát huy vai trò giám sát từ cơ sở

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, việc tập hợp ý kiến, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết kiến nghị cũng đòi hỏi sự tham gia chủ động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Ông Ngô Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ cho biết, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị; phối hợp theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết và kịp thời phản ánh những vấn đề người dân chưa đồng thuận.

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

Tại các ấp, chi bộ, Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận tiếp tục sâu sát địa bàn, thường xuyên nắm tình hình, chủ động phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh. Các đơn vị phối hợp với ngành chức năng thông tin đến người dân về nội dung đã tiếp thu, hướng xử lý và tiến độ giải quyết.

Cùng với đó, các đơn vị vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cầu đường, công trình công cộng, tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh, trật tự.

Khi ý kiến của người dân được lắng nghe, kiến nghị chính đáng được giải quyết và quyền giám sát được phát huy, hoạt động “Lắng nghe dân nói” sẽ trở thành cầu nối thiết thực giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Qua đó, hoạt động góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của người dân thành phố Cần Thơ./.

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