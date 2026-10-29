Hải Phòng phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo

Tại chương trình Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" thành phố Hải Phòng năm 2026 diễn ra chiều 29/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu năm 2027 không còn hộ nghèo và giảm hộ cận nghèo, hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Hải Phòng xác định đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước một bước và Hải Phòng đã tiên phong, với nhiều chính sách an sinh xã hội có mức hỗ trợ đứng đầu cả nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, hỗ trợ vốn, giống, phương tiện sản xuất, nâng cao thu nhập, hỗ trợ hàng vạn lượt người nghèo khám, chữa bệnh...

Hiện nay, Hải Phòng còn 1.693 hộ nghèo và 12.824 hộ cận nghèo. Trong đó còn nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động, không có thu nhập, có 1.134 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở gồm 909 hộ cần xây mới và 225 hộ cần sửa chữa.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu tiếp tục huy động các nguồn lực, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời, hiệu quả hơn.

Để thực hiện mục tiêu đó, Hải Phòng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ bằng tiền hàng tháng cho người nghèo, người yếu thế có thu nhập tối thiểu để thoát nghèo, với mức chi ngân sách từ năm 2027 khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Để giúp các hộ thoát nghèo rất cần các nguồn lực của xã hội hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ xây mới, sửa chữa, bảo đảm điều kiện nhà ở cho người nghèo, cận nghèo với nhu cầu khoảng 100 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong nước, kiều bào nước ngoài và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo."

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận các nguồn kinh phí ủng hộ để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn hiệu quả và kịp thời, công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ các nguồn hỗ trợ.

Tại chương trình, theo đăng ký, các đơn vị, nhà hảo tâm đã cam kết ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp của thành phố với tổng số tiền là 59,895 tỷ đồng. Trong đó, đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố 27,483 tỷ đồng; các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ người nghèo với tổng số tiền 10 tỷ đồng; vận động đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo các xã, phường, đặc khu là 22,412 tỷ đồng.

Trân trọng sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm với Quỹ Vì người nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh đây là nguồn lực quan trọng để thành phố thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Ban tổ chức trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Khẳng định Thành phố quyết tâm cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị xã hội với quyết tâm đạt mục tiêu xóa nghèo bền vững, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành, các địa phương và đơn vị liên quan chung tay thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực của Quỹ Vì người nghèo của thành phố, thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương và thành phố đã đề ra; các xã, phường, đặc khu cần rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ, bảo đảm hỗ trợ đúng nhu cầu, tập trung, không dàn trải và không bỏ sót đối tượng và phối hợp với các sở, ngành triển khai hỗ trợ sinh kế phù hợp cho các hộ nghèo.

Các cấp ủy cần phát huy vai trò, giám sát việc phân bổ hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch, không thất thoát để đảm bảo mọi người đều được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận biểu dương các đơn vị, địa phương và nhà hảo tâm có đóng góp tích cực trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026./.

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh Các cơ quan, cá nhân đã đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng, trong đó 168 xã, phường, đặc khu của thành phố đăng ký ủng hộ 92 tỷ đồng.