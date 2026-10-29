Hà Nội: Từ 1/1/2027 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng

Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú tại Hà Nội sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người. Thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi đủ điều kiện thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Ngày 28/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo nghị quyết, phụ nữ cư trú trên địa bàn Hà Nội khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người. Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ, người thụ hưởng chỉ được nhận mức hỗ trợ cao nhất, không nhận đồng thời nhiều khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Bên cạnh chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, Hà Nội cũng hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, cư trú trên địa bàn thành phố và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Nghị quyết đồng thời quy định chính sách khuyến khích các địa phương duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con sẽ được thưởng 30 triệu đồng.

Mức thưởng là 60 triệu đồng đối với địa phương duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục. Các địa phương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác dân số cũng có thể được xem xét khen thưởng theo quy định.

Theo thông tin được Hà Nội nêu trong quá trình xây dựng chính sách, tổng tỷ suất sinh của thành phố giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Năm 2025, Hà Nội ghi nhận 83.908 trẻ được sinh ra, trong khi những năm trước số trẻ chào đời thường vượt 100.000.

Cùng với xu hướng giảm sinh, tình trạng kết hôn muộn và sinh con muộn cũng gia tăng. Tuổi kết hôn trung bình của người dân Hà Nội được ghi nhận ở mức 28,6 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi không chỉ nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con mà còn góp phần ứng phó với xu hướng giảm sinh, già hóa dân số tại Hà Nội.

Thông qua việc hỗ trợ một phần chi phí, thành phố kỳ vọng giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình, tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong việc kết hôn, sinh con và nuôi dạy con.

Chính sách cũng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với quyền lợi của người dân, hướng tới duy trì mức sinh thay thế, bảo đảm nguồn nhân lực trong tương lai và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô./.

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