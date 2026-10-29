Phẫu thuật, điều trị thành công cho cụ bà 100 tuổi mắc u dạ dày hiếm gặp

Ngày 29/10, Bệnh viện K thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật, điều trị thành công cho một cụ bà 100 tuổi mắc u dạ dày hiếm gặp.

Sau ba ngày xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, bệnh nhân được gia đình đưa đi khám, nhập viện ngày 20/10. Trước đó, người bệnh được theo dõi u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày tại tuyến dưới, chưa loại trừ nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng nên được chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Phó giáo sư Kim Văn Vụ - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 (Bệnh viện K) cho hay ở người bệnh 100 tuổi, việc lựa chọn phương án điều trị không chỉ hướng tới xử trí khối u mà còn cần tính đến những yếu tố nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau can thiệp. Quyết định phẫu thuật đòi hỏi sự cân nhắc giữa yêu cầu xử trí tổn thương và những nguy cơ có thể gặp phải.

Vì vậy, phương án can thiệp cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn và tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì chỉ dựa vào tuổi tác để định hướng điều trị. Việc gây mê, kiểm soát các yếu tố nguy cơ diễn biến trong mổ cũng được ekip trao đổi, tính toán cẩn trọng từng bước để đảm bảo làm chủ các tình huống có thể xảy ra.

Sau quá trình đánh giá và hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày nhằm xử trí tổn thương GIST dạ dày.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Các bác sỹ tiến hành rửa, hút dịch trong ổ bụng, đồng thời tiếp tục xử trí tổn thương theo phương án phẫu thuật đã lựa chọn.

Sau ca phẫu thuật bệnh nhân được đánh giá tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, vận động đi lại, ăn uống sinh hoạt trở lại./.

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