Vụ án Mr Pips: Dùng tiền lừa đảo để chi tiêu vô độ, mua hàng xa xỉ

Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử. Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam, tức Mr Pips) khai cất giữ gần 45 tỷ đồng và 1,7 triệu USD tại nhà.

Tâm còn cho biết Phó Đức Nam có thói quen mỗi khi phấn khích là đi mua sắm nhiều hàng hiệu, giày dép, đồng hồ và các vật dụng đắt tiền.

Khai tại Tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm phàn nàn về việc Phó Đức Nam mua sắm quá nhiều, có những lần Nam không thông báo trước về việc mua các món đồ này, mà trong đó hầu hết là những đồ dùng đắt tiền, xa xỉ.

Với vai trò là bạn gái, Tâm được Nam giao quản lý nhiều tiền mặt, ngoại tệ và tài sản có giá trị. Tâm cho biết chủ yếu bị cáo cất giữ tiền mặt và các tài sản trong căn hộ, không gửi ngân hàng.

Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện vụ án, Tâm đang cất giữ khoảng 45 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, 67.000 đôla Singapore, ngoại tệ, khoảng 76kg vàng, trang sức, đồng hồ, túi xách…

Ngoài việc cất giữ tiền, Nam còn nhờ Tâm thực hiện một số giao dịch liên quan đến bất động sản, ôtô và ngoại tệ. Trong đó, Tâm hỗ trợ Nam mua 15 bất động sản, ủy quyền giao dịch 4 xe ôtô đứng tên Phó Đức Tú (em trai Nam). Đồng thời, Nam còn nhờ Tâm mua khoảng 1 triệu USD, sau đó tiếp tục cất giữ số ngoại tệ này.

Giải thích việc đứng tên mua giúp này, Tâm cho biết do Nam không có mặt tại Việt Nam nên cần ủy quyền để thuận tiện thực hiện các giao dịch khi cần thiết. Tuy nhiên, các xe chưa được bán và cũng chưa thực hiện thủ tục sang tên cho bị cáo.

Tâm khai bị cáo không biết nguồn gốc bất hợp pháp của số tài sản này trước khi vụ án bị phát hiện. Do vậy, đối với cáo buộc về tội “Rửa tiền”, bị cáo mong Tòa xem xét, phân biệt trách nhiệm của bị cáo theo hai giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn đầu, từ khi quen Phó Đức Nam đến thời điểm vụ án bị phát hiện vào tháng 5/2023, bị cáo chỉ nhận cất giữ tài sản theo yêu cầu của bạn trai.

Toàn bộ số tài sản được Nam giao quản lý trong giai đoạn này vẫn thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Nam. Bị cáo không có quyền tự ý sử dụng hay quyết định đối với những tài sản đó.

Đối với giai đoạn sau khi biết Bùi Trung Đức (người trong nhóm của Nam) bị bắt, Tâm không tìm hiểu xem Nam có liên quan đến vụ việc hay không mà vẫn tiếp tục nhận quản lý tài sản và thực hiện một số giao dịch theo yêu cầu của Nam.

Bị cáo cho biết, sau thời điểm này có phát sinh các giao dịch liên quan đến bất động sản và ngoại tệ. Tâm thừa nhận trách nhiệm đối với những giao dịch mà bị cáo cho rằng có liên quan đến hành vi rửa tiền trong giai đoạn sau.

Tâm cũng trình bày rằng, sau nhiều lần làm việc với Cơ quan Công an, bị cáo hiểu rõ hơn về vụ án và đồng tình với việc bản thân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi liên quan.

Trước đó, trong phần khai báo tại Tòa, Phó Đức Nam cũng thể hiện sự giàu có từ nguồn tiền lừa đảo của các bị hại. Nam khai, tiền lương hàng tháng của Nam được lĩnh bằng vàng và ngoại tệ, do “nếu trả bằng tiền Việt Nam đồng thì lớn quá.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, được Nam giao quản lý tiền và tài sản. Quá trình điều tra xác định, Nam và Tâm đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản.

Cụ thể, Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam) sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn sử dụng hơn 25,1 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Nguyễn Thanh Tâm đã phạm tội "Rửa tiền" với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng./.

Vụ án Mr Pips: Bị hại cung cấp bằng chứng khẳng định sàn giao dịch là lừa đảo Theo cáo trạng, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.