Tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo thành phố), tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố, đơn vị hỗ trợ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ; lãnh đạo các địa phương có Nghĩa trang liệt sỹ cùng dự Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Chỉ đạo Thành phố cho biết thời gian qua, Ban Chỉ đạo thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tiếp nhận, xử lý thông tin; rà soát, kết luận địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Đồng thời, đã kịp thời kiện toàn, bổ sung lực lượng, quan tâm đảm bảo kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Tính đến ngày 28/10, thành phố đã quy tập được 857 hài cốt liệt sỹ, gồm tại Công viên Lê Thị Riêng quy tập được 852 hài cốt liệt sỹ và tại xã Thường Tân quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ.

Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.

Đối với công tác mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sỹ, đến nay, thành phố đã triển khai đồng loạt 15 tổ (99 đội), 432 người làm nhiệm vụ và đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu tại 18 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Kết quả, trong 9.875 mộ chưa có thông tin, 17 mộ đã lấy mẫu trước chiến dịch và 9.858 mộ lấy mẫu trong chiến dịch, trong đó 7.082 mộ đủ điều kiện giám định ADN, 2.776 mộ không đủ điều kiện.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội bàn giao cho các đơn vị chuyên môn thực hiện giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đồng thời, triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ và tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đối khớp thông tin mẫu ADN giữa thân nhân với hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo thành phố, từ các nguồn tin, tài liệu trong nước và quốc tế, xác định ban đầu trên địa bàn thành phố có 16 địa điểm, khu vực có thông tin về hài cốt liệt sỹ.

Đến nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập tại 5 địa điểm, trong đó 3 địa điểm chưa tìm thấy hài cốt đã tạm dừng và kết luận địa bàn; 11 địa điểm còn lại đang thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tìm kiếm trong thời gian tới, trong đó khu vực khu vực Bàu Bàng; Sở Hội, xã Bình Cơ; sân bay Tân Sơn Nhất…

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã phân tích, rút kinh nghiệm quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao đánh nỗ lực và sự phối hợp của của các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Thành phố đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Nhấn mạnh giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ thể hiện truyền thống “đền ơn đáp nghĩa,” “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ đi trước và là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là “mệnh lệnh từ trái tim” của cả hệ thống chính trị để đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, với quê hương.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những thiếu sót còn tồn tại trong triển khai Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ, lấy niềm tin của nhân dân làm động lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đảm bảo “còn thông tin là còn tổ chức xác minh, còn khả năng là còn nỗ lực tìm kiếm” và không chỉ “tìm được liệt sỹ” mà “trả lại tên cho liệt sỹ."

Dịp này, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn thành phố./.

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Tại Bắc Ninh, nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 100% số mộ thuộc kế hoạch, thu được 2.147 mẫu.