Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Festival Nhân ái 2026, kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Sáng 29/10, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người ở mọi nơi” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 cùng lúc tại 29 xã, phường khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) với nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực cộng đồng và vận động nguồn lực hướng đến Tết Nhân ái Đinh Mùi-năm 2027 do Hội Chữ thập đỏ Thành phố phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Khu vực Thành phố, các hội, hiệp hội liên quan và phường Vũng Tàu tổ chức.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Festival Nhân ái lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hội viên, sinh viên và người dân cùng tham gia hoạt động nhân đạo.

Qua đó, chương trình không chỉ huy động thêm nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương mà còn phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vai trò của thế hệ trẻ và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Điểm nhấn của Festival Nhân ái là chuỗi hoạt động trợ giúp trực tiếp gắn với nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở. Trong đó, chương trình tập huấn sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thảm họa dự kiến triển khai tại 29 xã, phường, khu vực phía Đông Thành phố với gần 1.000 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên tham gia.

Nội dung tập huấn tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết để lực lượng tại chỗ chủ động hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp, bởi khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu là vùng đệm chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu nên việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó cho người dân sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, tăng khả năng ứng phó trước các rủi ro.

Cùng với đó, 30 “Chuyến xe nghĩa tình” với các hoạt động “Phiên chợ 0 đồng” và “Cắt tóc miễn phí” sẽ đưa dịch vụ trợ giúp đến gần hơn với những người cần hỗ trợ tập trung tại xã Xuân Sơn, Xuyên Mộc và phường Vũng Tàu.

Chuyến xe nghĩa tình” sẽ trao tặng 600 phần quà (mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm, quà an sinh và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng) cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương; đồng thời tổ chức tư vấn, kết nối với các chương trình trợ giúp xã hội phù hợp.

Hoạt động cắt tóc miễn phí do Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam phối hợp thực hiện, thông qua hệ thống 20 xe lưu động dự kiến phục vụ ít nhất 2.000 sinh viên, bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Festival Nhân ái còn có hoạt động “Ngày hội hiến máu tình nguyện” với thông điệp “Thêm cơ hội cứu người,” tổ chức tại số 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, dự kiến tiếp nhận khoảng 500–550 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Đáng chú ý, chương trình “Hành trình Nhân ái-Đi bộ đồng hành vì cộng đồng” sẽ diễn ra sáng 19/11 tại khu vực Công viên Bãi Trước, với sự tham gia của khoảng 10.000 sinh viên, doanh nghiệp, hội viên, tình nguyện viên và người dân.

Hoạt động nhằm khuyến khích rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết cộng đồng, đồng thời vận động nguồn lực chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nhân ái 2027.

Ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh: “Festival hướng đến việc để mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể tham gia bằng một hành động thiết thực, phù hợp khả năng của mình. Một kỹ năng được trang bị để sẵn sàng cứu giúp người khác; một đơn vị máu được hiến tặng kịp thời cho người bệnh; một phần nhu yếu phẩm được trao đến người khó khăn; một dịch vụ chăm sóc được đưa đến người cần hỗ trợ; một bước chân cùng góp thêm nguồn lực cho cộng đồng… đều là những cách cụ thể để biến lòng nhân ái thành hành động.”

Tại buổi họp báo, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh công bố Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội và ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Quảng cáo Trái Xoài (MangoAds Ltd), Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, việc phát triển nền tảng thông tin trực tuyến là bước đi cụ thể nhằm đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả truyền thông và kết nối nguồn lực xã hội.

Trang thông tin điện tử được kỳ vọng trở thành kênh cung cấp thông tin thuận tiện, kịp thời về hoạt động Hội, lan tỏa những nghĩa cử đẹp, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp cận, tham gia chương trình.

Các hoạt động Festival và thỏa thuận hợp tác đều hướng đến mục tiêu chung nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, chuyên môn và nguồn lực xã hội. Hội Chữ thập đỏ Thành phố sẽ phối hợp với các đối tác cụ thể hóa cam kết thành kế hoạch triển khai, xác định rõ trách nhiệm, theo dõi và đánh giá kết quả, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng đối tượng.

“Với thông điệp “Vì mọi người ở mọi nơi,” Festival Nhân ái 2026 kỳ vọng kết nối những nguồn lực riêng lẻ thành sức mạnh cộng đồng, đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm xã hội và chuẩn bị thêm nguồn lực để người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nhân ái 2027 ấm áp, nghĩa tình,” ông Nhựt chia sẻ./.

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