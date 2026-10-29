Cục Môi trường đặt mục tiêu xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11

Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 29/10 cho biết thời gian qua, công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu môi trường được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật và danh mục dữ liệu mở. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia (giai đoạn 1) cũng đã đưa vào vận hành với khối lượng dữ liệu lớn.

Cục Môi trường cũng đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số, Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyển hạ tầng dự phòng và chuẩn bị tích hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin vẫn còn một số điểm nghẽn. Một số điểm nghẽn chính là hệ thống máy chủ nằm trên nhiều nền tảng chưa đồng nhất; công tác sao lưu dữ liệu chưa tự động hóa hoàn toàn; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm chuyên ngành chưa thực sự thông suốt; đồng thời chưa được trang bị hạ tầng phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, Cục Môi trường cho biết đang tập trung thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, trong lĩnh vực môi trường, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước ngày 30/11/2026.

Cũng trong các tháng còn lại của năm 2026, Cục Môi trường xác định sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn.

Đồng thời tập trung hoàn thiện, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý./.

Xử lý chất thải xây dựng ở Hà Nội: Thúc đẩy tái chế, giảm áp lực môi trường Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại Hà Nội trung bình khoảng 3.000-3.400 tấn/ngày, lúc cao điểm có thể lên khoảng 10.000 tấn/ngày.