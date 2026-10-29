Quảng Ngãi: Người dân tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng

Ngày 29/10, ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương vừa tiếp nhận một chú tê tê do người dân tự nguyện giao nộp để chuyển giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, trong lúc làm việc tại khu vực nhà xưởng trong vườn nhà ở thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, anh Trần Quốc Cẩm đã phát hiện một chú tê tê đi lạc.

Nhận thức rõ đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Cẩm đã chủ động liên hệ và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, tê tê có trọng lượng 3,2kg, sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hạ đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bàn giao chú tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực 8 quản lý, chăm sóc trước khi chuyển giao cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, thả về môi trường tự nhiên.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học; qua đó góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép các loài nguy cấp, quý, hiếm./.

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp Hành động trên của người dân góp phần bảo vệ động vật hoang dã, duy trì đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm trong cộng đồng.