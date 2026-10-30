Lâm Đồng phân luồng, cấm đường qua điểm sụt lún trên Quốc lộ 28

Do tình trạng sụt lún diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy và chia cắt giao thông, từ 18 giờ ngày 30/10, tỉnh Lâm Đồng cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28, thuộc địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, thời gian cấm đường kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 9/2026 đến ngày 29/10, do ảnh hưởng của thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài liên tục, đoạn tuyến trên xuất hiện tình trạng sụt lún, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng đã thống nhất phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong thời gian cấm lưu thông, các phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa và Đà Lạt theo hai hướng thay thế. Cụ thể, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, kết nối với ĐT.725 tại Km132+000, sau đó ra Quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Hướng thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B, đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 27 để ra Quốc lộ 20 hoặc theo hướng ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình phân luồng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến.

Ủy ban Nhân dân các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng phối hợp với Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 886-Thành Nam bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông 24/24 giờ tại khu vực xảy ra sự cố.

Đồng thời, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, rào chắn và lập chốt trực kiểm soát giao thông tại khu vực này.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân, các chủ phương tiện chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không đi vào khu vực đã được rào chắn để bảo đảm an toàn./.

Đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn Di Linh-Gia Nghĩa có chiều dài 102,5 km, tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng nhằm xóa bỏ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng kết nối liên vùng Tây Nguyên-Nam Trung Bộ.