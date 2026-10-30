Xây dựng thế trận lòng dân từ những điểm dân cư biên giới tại Tây Ninh

Từ những điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn và trạm Biên phòng đến các cụm dân cư được quy hoạch ổn định, tỉnh Tây Ninh đang từng bước tạo dựng điều kiện sinh sống, sản xuất lâu dài cho người dân vùng biên giới. Những mái nhà mới, tuyến đường giao thông và công trình dân sinh không chỉ giúp người dân an cư, phát triển sinh kế mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới.

An cư để bám đất, giữ biên cương

Tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, những căn nhà khang trang nằm liền kề chốt dân quân biên giới đang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất vốn còn nhiều khó khăn. Sau khi được hỗ trợ nhà ở, nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm lo sản xuất, nuôi dạy con và gắn bó lâu dài với địa phương.

Bà Keo On, người có uy tín của đồng bào Khmer tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội cho biết, trước đây, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, hạ tầng chưa đồng bộ. Đến nay, diện mạo khu dân cư đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của bà con từng bước được nâng lên. Nhiều gia đình xây dựng được nhà ở khang trang, mua sắm xe máy, máy cày, thậm chí có hộ đã có ô tô phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Anh Phan Văn Tỏ, cư dân nhà liền kề số 9, xã Hòa Hội chia sẻ, được Nhà nước hỗ trợ căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới là nguồn động viên lớn đối với gia đình. Sau hơn một năm chuyển đến sinh sống, vợ chồng anh có nơi ở ổn định, yên tâm làm công nhân và chăm lo cho con.

Theo anh Phan Văn Tỏ, điều đáng quý là các hộ dân luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng dân quân và Bộ đội Biên phòng. Bà con không chỉ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt mà còn nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội cho biết, địa phương hiện quản lý tuyến biên giới dài hơn 24 km, từ cột mốc 134 đến cột mốc 148. Trên địa bàn đã hình thành 4 điểm dân cư liền kề chốt dân quân thường trực biên giới với 30 hộ gia đình, gồm điểm Bố Lớn và Tân Định mỗi điểm 10 hộ, Mít Trụ và Cây Da mỗi điểm 5 hộ.

Riêng điểm dân cư Bố Lớn hiện có 10 hộ sinh sống, phần lớn là những gia đình trẻ, trong đó, có quân nhân xuất ngũ và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các gia đình tích cực trồng cây xanh, chăm sóc cảnh quan, phát triển sản xuất, buôn bán để cải thiện thu nhập. Những chuyển biến này cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình kết hợp ổn định dân cư với xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường vùng biên giới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, thời gian tới, xã Hòa Hội tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất và tạo sinh kế. Chính quyền thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các hộ yên tâm sinh sống, gắn bó lâu dài với địa bàn.

Gắn phát triển sinh kế với củng cố thế trận lòng dân

Trung tá Nguyễn Văn Khỏe, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, việc hình thành các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới đã tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Khỏe, mỗi người dân sinh sống ổn định trên tuyến biên giới chính là một “cột mốc sống,” nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân thường xuyên phối hợp với nhân dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm canh, xâm cư, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Ông Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông tin, năm 2026, tỉnh tiếp tục bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 84 hộ tại 5 xã Long Thuận, Long Chữ, Tuyên Bình, Đông Thành và Mỹ Quý. Trong đó, 24 hộ được bố trí tại 8 điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn và trạm Biên phòng; 60 hộ chưa có nhà ở sẽ được sắp xếp tại hai cụm dân cư thuộc xã Tuyên Bình.

Cụ thể, xã Long Thuận bố trí 10 căn nhà, xã Long Chữ 5 căn, Đông Thành 7 căn và Mỹ Quý 2 căn. Tại xã Tuyên Bình, 49 hộ được bố trí ở cụm dân cư Bình Châu B và 11 hộ tại cụm dân cư Trung Trực.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 7,538 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, gồm 6,72 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, hơn 802,6 triệu đồng hỗ trợ lương thực và trên 16,1 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt. Các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, việc bố trí ổn định dân cư sẽ được tỉnh triển khai theo hướng gắn hỗ trợ nhà ở với phát triển sinh kế, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân có cuộc sống ổn định lâu dài, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và gắn bó với khu vực biên giới.

Tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước sạch và các công trình dân sinh; đồng thời, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đặc biệt, đối với các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn và trạm Biên phòng, việc tăng mật độ dân cư được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và lực lượng vũ trang trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm, khi người dân ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất, các điểm dân cư sẽ từng bước trở thành những cộng đồng gắn kết, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở.

Đại tá Trần Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, giai đoạn 2019-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 46 điểm dân cư biên giới với 564 căn nhà.

Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành trên 46 điểm với hơn 574 căn nhà cùng hệ thống điện, nước, giao thông và các công trình dân sinh được đầu tư đồng bộ.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Đề án đạt trên 185 tỷ đồng; trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 40 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng và ngân sách địa phương hỗ trợ trên 127 tỷ đồng cùng nguồn lực xã hội hóa khác.

Song song với hỗ trợ nhà ở, các cấp, ngành quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn ưu đãi, cây trồng, vật nuôi và chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, năm 2023, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh xây dựng Trường Mầm non biên giới ở xã Tân Hiệp với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để người dân yên tâm sinh sống.

Từ những mái nhà mới đến các cộng đồng dân cư ngày càng ổn định, mô hình điểm dân cư biên giới tại Tây Ninh đang cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp chăm lo đời sống nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khi người dân có nơi ở, sinh kế và điều kiện phát triển lâu dài, mỗi điểm dân cư không chỉ là nơi an cư mà còn trở thành một phần của thế trận lòng dân. Qua đây, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

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