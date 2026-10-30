Phú Thọ thống nhất điều chỉnh hơn 4.000 ha đất về Hà Nội

Tại kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, ngày 30/10, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết được thông qua, diện tích đề nghị điều chỉnh gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến ba đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ, gồm xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.

Cụ thể, điều chỉnh 1.338 ha thuộc xã Thịnh Minh về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội; 833,15 ha thuộc xã Thịnh Minh và 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội; đồng thời điều chỉnh 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn về xã Yên Xuân.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên dự kiến của tỉnh Phú Thọ là 9.306,64 km². Diện tích xã Thịnh Minh còn 67,03 km², xã Lương Sơn còn 125,17 km² và phường Kỳ Sơn còn 103,90 km². Phạm vi, đường địa giới hành chính và diện tích trước, sau điều chỉnh được thể hiện cụ thể trong Đề án, bảng số liệu và bản đồ phương án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét.

Trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 148 xã, phường trên địa bàn. Kết quả, có 97,1% tổng số hộ gia đình được lấy ý kiến tán thành với phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Riêng các địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi hồ sơ để Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, cho ý kiến; các địa phương đều thống nhất với đề án.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá đề án được xây dựng công phu, bảo đảm quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính; phương án điều chỉnh phù hợp.

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện một số nội dung về số liệu diện tích, phạm vi điều chỉnh và trách nhiệm bảo đảm ổn định đời sống người dân.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, trong đó bổ sung nội dung xác định diện tích tự nhiên của tỉnh và các đơn vị hành chính cấp xã liên quan sau điều chỉnh; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm không gian phát triển, ổn định đời sống, sinh kế, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, ổn định, đúng quy định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của đại biểu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, hồ sơ theo quy định; trong đó, cần rà soát, thống nhất số liệu về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phạm vi, đường địa giới hành chính và bản đồ; chuẩn bị phương án bàn giao địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án cùng các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Nghị quyết nêu rõ, việc bàn giao, tiếp nhận địa bàn chỉ được thực hiện sau khi có nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và nghị quyết có hiệu lực. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai theo quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo địa giới hành chính; tạo sự đồng bộ trong quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, đất đai, dân cư, hạ tầng và hệ sinh thái rừng; đồng thời tạo điều kiện tổ chức không gian phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh phù hợp với quy hoạch và pháp luật chuyên ngành.

Nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 30/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Hà Nội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính với Phú Thọ Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, bổ sung vào địa giới hành chính xã Ba Vì và xã Yên Xuân.