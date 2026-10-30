Quốc hội làm việc về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Ngày 30/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều, chương trình họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Các đại biểu thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tiếp sau đó, các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đúng đối tượng, gắn với an sinh Đại biểu Quốc hội góp ý hoàn thiện dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất hỗ trợ đúng đối tượng, gắn với an sinh và ưu tiên vùng khó khăn.