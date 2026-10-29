Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Năm, ngày 29/10/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận, có 32 đại biểu phát biểu; 4 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết, cấp bách phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai năm 2024 và nhiều nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nhóm nội dung cụ thể sau:

(1) Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết;

(2) Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật có liên quan; khả năng giải quyết căn bản các khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật về đất đai phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực cho mô hình tăng trưởng, phát triển mới của đất nước;

(3) Tính khả thi của một số quy định cụ thể tại dự thảo Luật; phân loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất và việc cấp giấy chứng nhận cho chủ thể có yếu tố nước ngoài; về tài chính đất đai, giá đất, chế độ sử dụng đất kết hợp đa mục đích; công chứng, chứng thực, giao dịch về quyền sử dụng đất; các nội dung dự kiến luật hóa Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất;

(4) Cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuyển đổi số trong quản lý đất đai; vấn đề phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; (5) Quy định chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại phiên thảo luận có 30 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể sau: tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguyên tắc, nguồn lực, hình thức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiếp cận nguồn vốn, thông tin, mặt bằng sản xuất; chính sách thuế và kế toán; nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước và phát triển thị trường; hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhiều lao động là người khuyết tật và doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo; hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa); chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo; Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, tham gia chuỗi giá trị, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế; trách nhiệm của chính quyền địa phương; việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các luật có liên quan; hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ SÁU, ngày 30/10/2026:

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Buổi chiều (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung:

(1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027;

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

(3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025;

(4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe./.

Sửa Luật Đất đai: Tái thiết cuộc sống người dân, đổi mới cơ chế giá đất Sửa đổi Luật Đất đai hướng tới tháo gỡ vướng mắc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và đổi mới cơ chế giá đất. Đáng chú ý, dữ liệu gần 44 triệu thửa đất đã đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống.”