Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân./.
Lãnh đạo Lào khẳng định giá trị đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào
Đồng chí Khamphan Pheuiyavong, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.