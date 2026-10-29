Giáo sư Trần Đại Lâm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm giữ chức vụ mới.

Chúc mừng tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái đánh giá Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm là cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản, có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà.

Thời gian gần đây, ông tham gia nhiều chương trình, đề án chiến lược về nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ lượng tử; đồng thời tham mưu các nội dung chiến lược trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái bày tỏ mong muốn Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của Viện và nền khoa học, công nghệ nước nhà; đồng thời tin tưởng với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, cùng sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm bày tỏ cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đã tin tưởng, ghi nhận quá trình công tác, giao phó trọng trách, ủng hộ, dìu dắt và tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm khẳng định sẽ cùng giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời, cùng các cán bộ, nhà khoa học của Viện tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nghiên cứu cơ bản, tạo điều kiện chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công nghệ, sản phẩm và giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần củng cố nền tảng tri thức và năng lực công nghệ lâu dài của đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Thu Phương/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Lâm tốt nghiệp Đại học và Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học chất rắn và bán dẫn năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus; nhận bằng Tiến sỹ chuyên ngành Vật liệu bề mặt-Liên bề mặt năm 2003 tại Trường Đại học Tổng hợp Paris VII (Cộng hòa Pháp).

Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, công bố khoảng 200 bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế; chủ trì và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ.

Điển hình là Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ chất lỏng từ tính nano Fe3O4 để làm thuốc tương phản trong chẩn đoán chụp ảnh MRI nhằm xác định chính xác mô bệnh ung thư”; Đề tài Quỹ NAFOSTED “Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa vào hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích virus viêm gan HBV và virus ung thư tử cung HPV."

Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009 và giáo sư năm 2018; Phó Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ (2014), Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (2019), Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2021), Tổng Biên tập Tạp chí Hóa học (2024), Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu (2025)./.

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thủ tướng chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải chuyển mạnh từ "tư duy nhiệm vụ" sang "tư duy kết quả"; từ "làm nhiều" sang "làm trúng, làm đúng, làm đến nơi đến chốn."