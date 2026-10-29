Đảng ủy Chính phủ tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 29/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 62 điểm cầu và hơn 1.400 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với Đảng bộ Chính phủ, với số lượng tổ chức đảng lớn, đảng viên đông, mô hình tổ chức đảng đa dạng, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong bối cảnh các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số ngày càng cao, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững quy định, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, bảo đảm các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, nghiêm túc, đúng thẩm quyền và sát thực tế.

Theo chương trình, hội nghị tập trung vào ba nhóm nội dung: công tác tuyên giáo và dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đối với công tác tuyên giáo và dân vận, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các đại biểu nâng cao năng lực nhận diện, phân tích, kiểm chứng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về công tác văn phòng cấp ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các đại biểu nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy định số 399-QĐ/TW của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Qua tập huấn, cần thống nhất nhận thức, cách thức thực hiện trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị nắm chắc nguyên tắc, nội dung các quy định mới, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tăng cường công tác chuyển đổi số. Trong đó, tập trung nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm của Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo lý luận chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu cán bộ làm công tác tham mưu nắm vững nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp; bảo đảm việc vận dụng các quy định đúng thẩm quyền, đồng bộ, thống nhất. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được phát hiện kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, không tự ý vận dụng khác với quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Báo cáo viên tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích tình huống cụ thể, giúp học viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả vào công việc.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh báo cáo chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh báo cáo chuyên đề nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ hội nghị, buổi chiều, các đại biểu sẽ được tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quy định số 399-QĐ/TW. Ngày 30/10, đại biểu tập huấn Quy định số 208-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng; quán triệt về chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ kết quả kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc. Đồng thời, đại biểu trao đổi kinh nghiệm tình huống điển hình trong công tác cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo lý luận; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng Đảng./.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 của Đảng ủy Chính phủ Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết TW 4, khóa XIV.