Kazakhstan khẳng định tiềm năng mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương mại và Hội nhập Kazakhstan, bà Aizhan Bizhanova, khẳng định Kazakhstan trân trọng tình hữu nghị, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong chế biến thực phẩm, năng lượng và du lịch.



Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2026) do Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tổ chức ngày 27/10 tại thủ đô Astana, bà Aizhan Bizhanova đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh những kết quả thiết thực trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Bà cho rằng việc tăng cường kết nối hàng không và các hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục tạo điều kiện đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.



Theo phóng viên TTXVN tại khối SNG, buổi lễ có sự tham dự của khoảng 150 khách mời, gồm đại diện các cơ quan sở tại, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương mại và Hội nhập Kazakhstan Aizhan Bizhanova là khách danh dự tại sự kiện.



Đại sứ Nguyễn Thành Lê và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương mại và Hội nhập Kazakhstan Aizhan Bizhanova. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và vị thế trên trường quốc tế.



Đại sứ khẳng định, trong giai đoạn hiện đại, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự ủng hộ và hợp tác quý báu mà bạn bè quốc tế, trong đó có các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Kazakhstan, đã dành cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.



Về quan hệ song phương, Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Kazakhstan tháng 5/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ thương mại, đầu tư, hàng không và du lịch tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực; sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai nước.



Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Kazakhstan tại Trung Á, sẵn sàng làm cầu nối để Kazakhstan tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời mong muốn hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ, mở rộng kết nối kinh tế và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu.



Trong không khí trang trọng, hữu nghị, các đại biểu thưởng thức chương trình hòa nhạc với những tác phẩm của Việt Nam, Kazakhstan và quốc tế. Các video giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam được trình chiếu tại buổi lễ, mang đến hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và mến khách. Không gian ẩm thực với phở và nem rán góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại và quốc tế.



Lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh chặng đường phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam-Kazakhstan./.



Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Kazakhstan Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê đã trình Quốc thư lên Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại quốc gia Trung Á này.