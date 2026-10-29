Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm 30% tổng số đại biểu; trong đó 149 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học.

Mỗi nữ đại biểu Quốc hội không ngừng nâng cao năng lực, sâu sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của cử tri, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập từ năm 2008, đã trở thành diễn đàn gắn kết, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động nghị trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ khóa XVI, Nhóm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát, ứng dụng công nghệ và tăng cường giao lưu, hợp tác nghị viện quốc tế. Bên cạnh các hoạt động Quốc hội, Nhóm đặc biệt chú trọng những hoạt động hướng về cộng đồng, gắn bó với đời sống nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nữ đại biểu Quốc hội mong muốn phụ nữ được tạo môi trường và cơ hội để phát triển tài năng, tham gia vào các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các nữ đại biểu Quốc hội phát biểu bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tham gia đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; khẳng định đây còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân.

Các nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng những chính sách thiết thực, nhân văn vì sự phát triển công bằng và tiến bộ xã hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI gánh vác trách nhiệm lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và tạo nền tảng cho tầm nhìn năm 2045.

Tình hình thế giới biến động nhanh; khoa học, công nghệ đang thay đổi sâu sắc sản xuất và đời sống. Những cơ hội lớn đi cùng yêu cầu cao hơn về năng lực tự chủ, chất lượng thể chế và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi quyết sách hôm nay phải giải quyết được yêu cầu trước mắt, đồng thời mở đường cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong tiến trình ấy, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ phải được phát huy đầy đủ. Bình đẳng giới là quyền được Hiến pháp ghi nhận, cũng là yêu cầu đối với chất lượng phát triển.

Khi một phụ nữ bị hạn chế cơ hội học tập, làm việc hoặc cống hiến vì định kiến, đất nước cũng mất đi một phần nguồn lực của mình. Bảo đảm bình đẳng giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải được thể hiện trong chính sách và công việc hằng ngày của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội, phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; tham gia từ sớm vào nghiên cứu chính sách, làm rõ căn cứ thực tiễn, tính hợp hiến, tính thống nhất và khả năng thi hành.

Trách nhiệm của đại biểu là phát hiện và kiến nghị xử lý những bất cập ngay từ khi làm luật. Các nữ đại biểu Quốc hội giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung, kiên trì yêu cầu làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ; phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đại biểu tham gia sâu vào các quyết sách kinh tế-xã hội, ngân sách, gắn sử dụng hiệu quả nguồn lực với nâng cao đời sống nhân dân; cần nghiên cứu kỹ, tham gia quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2027, gắn mục tiêu tăng trưởng với hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong các quyết sách, cần đánh giá rõ điều kiện để phụ nữ tham gia và hưởng lợi. Những quyết sách tại nghị trường phải tạo điều kiện phát triển sản xuất, làm ra sản phẩm có giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu gắn bó với nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát và kiên trì theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu cần giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ sở, dành thời gian gặp những người ít có điều kiện đến các diễn đàn chính thức. Từ hoàn cảnh của một gia đình, một người lao động, phải tìm hiểu xem đó là khó khăn riêng hay biểu hiện của một bất cập chính sách đang tác động đến nhiều người. Hiểu đúng vấn đề mới có thể kiến nghị đúng cách giải quyết.

Đại biểu cần phản ánh trung thực, có kiểm chứng, thông tin trở lại để cử tri biết kết quả và những việc còn phải tiếp tục làm. Sự tin cậy được củng cố từ việc đại biểu giữ lời với dân, kiên trì theo dõi đến khi kiến nghị được xem xét, giải quyết đúng pháp luật.

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội cần tạo điều kiện để nữ đại biểu Quốc hội tham gia những nội dung giám sát quan trọng. Kết quả giám sát phải được sử dụng để hoàn thiện pháp luật, điều chỉnh chính sách và xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền. Chất lượng kiến nghị, kết quả theo dõi thực hiện và sự tín nhiệm của cử tri là những căn cứ quan trọng để đánh giá hoạt động của đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển và đóng góp cho đất nước; cần coi trọng giá trị của công việc chăm sóc, phát huy sự chia sẻ của nam giới, phát triển các dịch vụ hỗ trợ để phụ nữ có thời gian học tập, làm việc, nghỉ ngơi.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc tạo nguồn, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ; phải giữ vững tiêu chuẩn, đồng thời xem xét những rào cản trong phân công, đánh giá đang hạn chế cơ hội của người có năng lực. Các nữ đại biểu có kinh nghiệm cần giúp đỡ lớp kế cận, giới thiệu những nhân tố có triển vọng từ thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực đại biểu, đổi mới hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và phát huy hiệu quả đối ngoại nghị viện; tự tin nhận việc khó, chọn vấn đề có thể đóng góp sâu để kiên trì nghiên cứu trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu chuyên trách cần phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu chuyên sâu, tham gia thẩm tra, phản biện chính sách và giám sát; cần dành thời gian khảo sát, làm việc với chuyên gia, tổng hợp kinh nghiệm từ cơ sở để đề xuất giải pháp có căn cứ, theo đuổi đến cùng những vấn đề đã lựa chọn.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần hỗ trợ thiết thực cho công việc của từng thành viên. Đại biểu nhiều kinh nghiệm giúp đại biểu mới về kỹ năng nghị trường; đại biểu có chuyên môn sâu chia sẻ kiến thức.

Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan bảo đảm điều kiện nghiên cứu, thông tin, dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn cho đại biểu.

Trong đối ngoại nghị viện, các nữ đại biểu Quốc hội cần chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và nâng cao vị thế đất nước; phát huy tiếng nói về bình đẳng giới, vai trò phụ nữ trong hòa bình và phát triển./.