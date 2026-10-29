Hội nghị ADMM+ lần thứ 13: Thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 29/10, tại Cebu (Philippines), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng 11 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại gồm: Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác đối thoại cùng Ban Thư ký ASEAN đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Nhấn mạnh các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại cùng chia sẻ những nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực…

Bộ trưởng Gilberto Teodoro khẳng định: “Những nguyên tắc này đã gắn kết chúng ta trong suốt nhiều thập kỷ qua và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho chúng ta trong những năm tới”.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị ADMM+ lần thứ 13. (Ảnh: Phương Thảo)

Bộ trưởng Gilberto Teodoro kêu gọi duy trì hợp tác trong khuôn khổ ADMM+, đồng thời nêu rõ vai trò của Philippines và Nhật Bản với tư cách là đồng chủ tịch Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh hàng hải chu kỳ 2024-2027; kêu gọi tăng cường sự bảo vệ quốc tế đối với người lao động di cư và thủy thủ bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột ở nước ngoài, nhấn mạnh đóng góp của họ cho nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) và báo cáo của Tổng thư ký ASEAN về tình hình ASEAN. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của ADMM+ về Thanh niên, Hòa bình và An ninh; thảo luận các vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh an ninh truyền thống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, an ninh phi truyền thống cũng ngày càng diễn biến phức tạp như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai gần đây liên tiếp diễn ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cuộc sống của người dân nơi thiên tai, thảm họa gặp nhiều khó khăn, trở ngại, cần sự nỗ lực chung của các nước, của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức đang diễn ra.

Khi xét đến một cấu trúc an ninh toàn diện, dễ thấy rằng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống có thể tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Điều đó đòi hỏi thiện chí hợp tác giữa các nước trong giải quyết đồng thời cả hai thách thức.

“Chúng ta ủng hộ xây dựng một trật tự thế giới có sự cạnh tranh chiến lược, nhưng là sự cạnh tranh lành mạnh, nếu không rất dễ kéo theo lôi kéo, tập hợp lực lượng, gây mâu thuẫn, gây bất đồng, thậm chí chiến tranh, xung đột. Các nước cần quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; cùng nhau giải quyết xung đột, tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng chủ quyền, độc lập, lợi ích chính đáng của nhau; không đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây là những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng là đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, mong muốn các nước liên quan nhất quán các nguyên tắc trên trong giải quyết các vấn đề, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cam kết thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký kết một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, có tính pháp lý rõ ràng hơn”, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị ADMM+ lần thứ 13. (Ảnh: Phương Thảo)

Trải qua 16 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội năm 2010, ADMM+ đã và đang là cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất ADMM+ quan tâm đến một số vấn đề.

Một là, đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các nước; quản lý khác biệt, củng cố lòng tin, quan hệ hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Hai là, giữ vững và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, khả năng kết nối và bao trùm, dung hòa khác biệt, tạo dựng đồng thuận trên cơ sở các nguyên tắc chung. Các nước đối tác tiếp tục ủng hộ một ASEAN đoàn kết, tự cường trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, góp phần duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong ADMM+, ưu tiên các lĩnh vực có lợi ích chung phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của các bên, phát huy hơn nữa hiệu quả của các Nhóm chuyên gia ADMM. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của các nước đối với việc Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng chu kỳ 2027-2030.

Bốn là, nâng cao năng lực ứng phó các thách thức mới nổi thông qua việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phù hợp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm; kết nối giữa các cơ quan nghiên cứu, học viện, cơ sở đào tạo và lực lượng sĩ quan trẻ. Về vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, cần thúc đẩy cách tiếp cận có trách nhiệm, phù hợp với luật pháp quốc tế, phục vụ mục tiêu hòa bình, ổn định và an ninh chung.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội, với chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển”.

Đại tướng khẳng định sự kiện thể hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng phục vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; đồng thời mong muốn đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước đến thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Cùng ngày, Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ đã được tổ chức trang trọng tại Cebu. Theo đó, Bộ Quốc phòng Singapore là Chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2027.

Ngày 29/10, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp bên lề lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước; tiếp xúc bên lề với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksei Yuryevich Krivoruchko và ngài John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ phụ trách quan hệ an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đại diện Hoa Kỳ tham dự ADMM+ lần thứ 13./.