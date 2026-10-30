Sáng 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn khai mạc trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới” nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026), tại Bảo tàng tỉnh.

Trưng bày gồm 3 phần: “Lạng Sơn - Dấu ấn vùng đất và con người”; “Lạng Sơn - Hành trình lịch sử và hào khí địa đầu Tổ quốc” và “Lạng Sơn hôm nay - Kiến tạo và bứt phá”.

Ngoài ra, tại khuôn viên Bảo tàng còn trưng bày 12 bản đồ giới thiệu sự thay đổi về địa giới, đơn vị hành chính của các châu, huyện, tỉnh qua các thời kỳ: năm 1490, năm 1888 và năm 2025.

Với hơn 300 hình ảnh tài liệu và hiện vật được lựa chọn, không gian trưng bày đưa công chúng đến với hành trình khám phá lịch sử Lạng Sơn qua các thời kỳ, từ những dấu ấn hình thành và phát triển của vùng đất, những trang sử hào hùng nơi địa đầu Tổ quốc đến diện mạo đổi mới, năng động và khát vọng phát triển của Lạng Sơn hôm nay.

Trưng bày cũng giới thiệu những dấu mốc lịch sử tiêu biểu, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc, truyền thống yêu nước và cách mạng của vùng đất, con người Lạng Sơn; phản ánh những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, nhất là những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, hoạt động trưng bày giúp công chúng nhìn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của tỉnh, góp phần làm nổi bật sự tiếp nối giữa truyền thống lịch sử, những thành tựu của hiện tại và khát vọng hướng tới tương lai.

Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, hoạt động trưng bày, công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn)

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lạng Sơn đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lưu Bá Mạc khẳng định, Lạng Sơn là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, vùng đất này đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, gắn liền với tiến trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

Cùng với những biến đổi của lịch sử, địa giới và tổ chức hành chính của tỉnh từng bước được hình thành, điều chỉnh và phát triển, năm 1831, dưới triều vua Minh Mạng, trấn Lạng Sơn được đổi thành tỉnh Lạng Sơn, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển của địa phương.

Trải qua 195 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; kiên cường trong đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang, tạo nền tảng vững chắc để Lạng Sơn từng bước đổi mới và phát triển.

Trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới” diễn ra đến ngày 30/11./.

Hướng tới Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Lạng Sơn Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 từ ngày 18-24/11 được triển khai rộng khắp tại các xã, phường gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.