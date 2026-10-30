Truy tố 7 bị can sao chép trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu 315 tỷ đồng

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng và phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm quyền tác giả, sao chép, phát hành trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu lợi bất chính hơn 315 tỷ đồng từ nguồn tiền quảng cáo.

Trong số 7 bị can có 4 bị can gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa (sinh năm 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn PIXEL PERFECT), Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1993 là lập trình viên, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội), Nguyễn Đình Xuân (sinh năm 1993, cựu Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn PIXEL PERFECT), Nguyễn Hoàng Thanh (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 225 và Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Ba bị can: Doãn Thành Luân (sinh năm 1992, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn PIXEL PERFECT), Nguyễn Khương Duy (sinh năm 1992, trú tại xã Tiên Lục, thành phố Bắc Ninh), Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Phát phim trái phép để thu tiền quảng cáo

Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 7/5/2026, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Rouse Việt Nam (là đơn vị được Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) có đơn gửi Cục Đối ngoại Bộ Công an đề nghị xử lý đối với các cá nhân và tổ chức đang vận hành đường dây HiAnime theo quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra đã xác định Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn Internet dành cho giới trẻ.

Khi phát hiện các website chiếu phim lậu (phim không bản quyền/không được sự cho phép của chủ thể quyền) trên mạng Internet chưa tối ưu về giao diện, khó cho người xem, nghĩ mình có thể làm tốt hơn nên đầu năm 2019 Khoa nhắn tin bàn bạc với Trung Anh về việc cùng nhau làm các trang web chiếu phim lậu để hưởng lợi từ nền tảng quảng cáo. Khoa và Trung Anh thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Đình Xuân tham gia.

Cả nhóm đã bàn bạc, thống nhất, phân công nhiệm vụ cùng với sự tham gia giúp sức của Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Khương Duy và Doãn Thành Luân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026 đã tổ chức thực hiện việc sao chép, phát phim trái phép trên mạng Internet nhằm thu hút người truy cập, qua đó thu lợi bất chính từ nguồn tiền quảng cáo.

Cáo trạng kết luận, với động cơ thu lợi bất chính, mặc dù không xin phép, không được phép của chủ thể quyền tác giả của tác phẩm phim nhưng bị can Nguyễn Đình Minh Khoa đã cùng với các bị can Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân thống nhất xây dựng các trang web phát miễn phí phim hoạt hình (anime), phim chiếu rạp, phim truyền hình sao chép trái phép để thu hút người xem, qua đó được nhận tiền quảng cáo trên các trang web này.

Từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, với sự giúp sức của các bị can Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Phương Duy đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình phát trên các trang web, thu được số tiền 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD; quy đổi được 315,3 tỷ đồng) từ nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán. Sau khi trừ các chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi trái phép 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi khoảng 51,36 tỷ đồng.

Các bị can Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy, Nguyễn Phước Toàn phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, trong đó Luân được hưởng lợi trái phép số tiền 3,7 tỷ đồng, Duy được hưởng trái phép số tiền 1,77 tỷ đồng, Toàn được hưởng lợi trái phép số tiền 418 triệu đồng.

Sau khi có được số tiền nêu trên từ hành vi phạm tội, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, các bị can đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, mua ôtô, cấu thành hành vi “rửa tiền”. Trong đó Khoa rửa tiền hơn 24 tỷ đồng, Xuân dùng hơn 10 tỷ đồng, Thanh dùng 7,6 tỷ đồng và Trung Anh sử dụng gần 7 tỷ đồng.

Thống nhất phân công nhiệm vụ một cách bài bản

Trong số các bị can, Nguyễn Đình Minh Khoa phụ trách mua hơn 100 địa chỉ trang web (thường gọi là tên miền) thông qua trang web “namecheap” trên mạng Internet bằng cách điền tên miền muốn mua vào web “namecheap” và thanh toán bằng USDT (là một loại tiền ảo đã được mã hóa) với số tiền dao động từ 20 đến 50 USDT/1 tên miền/năm; thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang web (SEO) nhằm tăng khả năng truy cập; trực tiếp liên hệ, trao đổi thông qua ứng dụng nhắn tin Skype, Telegram với nền tảng quảng cáo Propeller Ads để nhận các mã quảng cáo do Propeller Ads gửi và đăng tải các mã này lên các trang web phát phim.

Nguyễn Trung Anh phụ trách thuê và quản lý hệ thống máy chủ phục vụ việc lưu trữ, truyền phát phim.

Nguyễn Đình Xuân thực hiện lập trình các trang web phục vụ lưu trữ, xử lý và phát phim, đưa các trang web lên máy chủ để vận hành; đồng thời bảo trì và khắc phục sửa lỗi phát sinh.

Ngoài các công việc nêu trên, Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Đình Xuân còn trực tiếp lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn các bộ phim đã tải về, chuyển đổi phim sang các định dạng khác nhau để lưu trên hệ thống máy chủ thuê của Công ty Cloudflare, Inc; đồng thời cập nhật trạng thái phim lên máy chủ xử lý phía sau máy chủ BackEnd của các trang web phát phim.

Nguyễn Hoàng Thanh chịu trách nhiệm thiết kế logo, giao diện các trang web phát phim, theo dõi chi phí hoạt động, hàng tháng Trung Anh sẽ lấy thông tin thanh toán thông qua ví điện tử của đơn vị thanh toán USDT để gửi cho Thanh để Thanh thanh toán qua thẻ visa của Nguyễn Khương Duy.

Chi phí thanh toán tiền Server khoảng 70.000 USDT/tháng tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí để mua máy chủ OVH 300 triệu đồng; chi phí văn phòng gồm lương, mặt bằng, các chi phí khác bằng tiền mặt 1,3 tỷ đồng/tháng.

Thanh đưa cho Nguyễn Thị Hồng là kế toán để chi cho các chi phí công ty; sau đó Thanh phân chia lợi nhuận quảng cáo sau khi đã trừ chi phí cho các thành viên trong nhóm.

Khi người dùng truy cập các trang web chiếu “phim lậu” để xem phim, các cửa sổ quảng cáo sẽ tự động hiện lên. Số tiền quảng cáo của nhóm Khoa nhận được phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Nền tảng Propeller Ads thu tiền của khách hàng quảng cáo, sau đó nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD; quy đổi được 315,3 tỷ đồng) tiền quảng cáo vào ví điện tử USDT./.

Hàng loạt các website phim lậu, vi phạm bản quyền bị xóa sổ triệt để Thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã đồng loạt triệt phá những nền tảng phim lậu lớn, khẳng định quyết tâm làm sạch không gian mạng từ ngày 7/5 đến 30/5.