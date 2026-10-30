Quy định thương mại của EU đe dọa đà phục hồi ngành ôtô Anh

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Vương quốc Anh (SMMT) vừa đưa ra lời cảnh báo rằng các biện pháp thương mại sắp tới của Liên minh châu Âu (EU) đang đe dọa trực tiếp đến triển vọng phục hồi của ngành sản xuất ôtô nước này trong năm tới.

Dẫn báo cáo triển vọng độc lập của ngành, SMMT cho biết sản lượng ôtô của Anh dự kiến sẽ sụt giảm trong năm nay trước khi hồi phục lên mức 752.000 xe vào năm 2027. Đây cũng là thời điểm các dây chuyền lắp ráp hàng loạt mẫu xe mới - chủ yếu là xe thuần điện (EV) - chính thức đi vào vận hành.

Tuy nhiên, SMMT chỉ ra ba mối đe dọa lớn đối với năng lực cạnh tranh của ngành, trong đó có hai thách thức bắt nguồn từ mối quan hệ thương mại với EU.

Đầu tiên, nếu đề xuất chính sách "Sản xuất tại EU" (Made in EU) của Ủy ban châu Âu giữ nguyên nội dung hiện tại, chúng có thể loại bỏ hoàn toàn các phương tiện lắp ráp tại Anh khỏi thị trường EU - vốn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Thách thức thứ hai là việc áp dụng các quy tắc xuất xứ chặt chẽ hơn từ năm 2027 theo Hiệp định Thương mại và Hợp tác (TCA) giữa hai bên. Thực tế đó có nguy cơ làm phát sinh các khoản thuế quan lên tới 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 1,9 tỷ USD) mỗi năm đối với hoạt động buôn bán xe điện giữa hai bên.

Tầm quan trọng của thị trường châu Âu được phản ánh rõ qua số liệu tháng 9 vừa qua. Báo cáo chính thức cho thấy lượng ôtô xuất khẩu chiếm tới hơn 3/4 tổng sản lượng ôtô của Anh, trong đó riêng các nước thành viên EU tiếp nhận 57,5% lượng xe này.

SMMT nhận định các rào cản thương mại mới sẽ gây tổn hại cho ngành công nghiệp ôtô của cả hai bên. Hiệp hội kêu gọi các bên nỗ lực đạt được những giải pháp thực tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU sắp tới, nhằm bảo vệ mối quan hệ thương mại song phương trị giá 80 tỷ euro (khoảng 90 tỷ USD).

Bên cạnh các yếu tố đối ngoại, hiệp hội này cũng cảnh báo nguy cơ từ chính sách trong nước khi các mục tiêu bắt buộc về doanh số bán xe điện nội địa bị đánh giá là thiếu tính khả thi.

SMMT nhấn mạnh các quy định quá khắt khe đang tạo ra áp lực nặng nề cho các nhà sản xuất, làm xói mòn biên lợi nhuận, phân tán nguồn lực và làm suy giảm sức hấp dẫn của Vương quốc Anh trong mắt các nhà đầu tư quốc tế./.

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