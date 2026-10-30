Vietnam Foodexpo 2026 quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Từ ngày 11-14/11/2026, Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sự kiện tiếp tục là cầu nối xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam mở rộng thị trường và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Vietnam Foodexpo 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.

Sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2015, triển lãm năm nay ghi nhận sự phát triển về quy mô với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện quy tụ đại diện đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng doanh nghiệp thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Australia, Italy...

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm khá đa dạng, từ nông sản, rau quả, chè, càphê, hạt tiêu, hạt điều đến thủy sản nguyên liệu và chế biến; thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo, sữa, thực phẩm đóng hộp, gia vị và thực phẩm chức năng. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói và các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm năm nay tập trung giới thiệu những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan, tạo điều kiện tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ Halal, hướng tới khai thác thị trường có khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia, tương đương khoảng 25% dân số thế giới.

Nhằm thu hút nhà mua hàng quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài đẩy mạnh quảng bá và mời khách thông qua các kênh xúc tiến thương mại, công nghệ thông tin.

Đến nay, hệ thống đăng ký trực tuyến đã ghi nhận nhiều đoàn thương nhân đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia... đăng ký tham dự, tìm kiếm đối tác cung ứng dài hạn tại Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên Vietnam Foodexpo kết hợp với SIAL, một trong những thương hiệu triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới với hơn 60 năm hoạt động. Sự hợp tác này mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các thương hiệu thực phẩm quốc tế, cập nhật xu hướng tiêu dùng, công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên ngành như Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 với chủ đề “Thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU;” Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III (2026) với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ.”

Các hội nghị giao thương Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Malaysia và hoạt động kết nối với các chuỗi siêu thị cũng được tổ chức.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối giao thương, Vietnam Foodexpo 2026 kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu./.

Nông sản, thực phẩm Việt Nam thu hút sự quan tâm tại triển lãm hàng đầu châu Á Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, với cán cân thương mại nhìn chung khá cân bằng.