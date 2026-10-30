Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: Hợp lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khép lại sau bốn ngày, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 ghi dấu bằng việc công bố 12 dự án đầu tư trọng điểm, 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Từ kỳ vọng của doanh nghiệp về vốn, công nghệ đến những gợi mở chính sách và cam kết hành động của Chính phủ, Thành phố, diễn đàn đặt ra yêu cầu hợp lực để chuyển các kết nối thành kết quả cụ thể, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội đầu tư

Quy tụ hơn 1.500 đại biểu đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 250 diễn giả tham gia trên 20 phiên thảo luận chuyên sâu, diễn đàn tạo không gian trao đổi rộng mở về thể chế, tài chính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, sản xuất tiên tiến và quản trị đô thị. Qua các phiên thảo luận, nhu cầu kết nối vốn, công nghệ với năng lực thực thi được đặt ra xuyên suốt.

Điểm nhấn là phiên đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu."

Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, người đứng đầu Chính phủ đã làm rõ các ưu tiên phát triển, từ hoàn thiện thể chế đến đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực doanh nghiệp. Những định hướng này cũng đáp ứng mối quan tâm của nhà đầu tư khi lựa chọn nơi gắn bó lâu dài.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 12 dự án đầu tư trọng điểm với quy mô vốn huy động 13 tỷ USD, thuộc các lĩnh vực cảng biển, logistics, đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao. Danh mục dự án cho thấy nhu cầu thu hút nguồn lực gắn với nâng cấp hạ tầng, năng lực sản xuất và khả năng kết nối của Thành phố. Việc triển khai sau công bố sẽ quyết định mức độ đóng góp thực tế của các dự án.

Cùng với đó, việc công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) đánh dấu bước hình thành cộng đồng thành viên. Từ đây, kỳ vọng của doanh nghiệp tập trung vào khả năng xây dựng các cấu trúc đầu tư, kết nối thị trường vốn quốc tế và tổ chức những giao dịch cụ thể.

Ông Phạm Năng Dũng, Giám đốc Điều hành Sơn Kim Capital, đánh giá cao cơ hội phối hợp với các cơ quan, thành viên để xây dựng chính sách, khung pháp lý, qua đó hình thành cấu trúc thu hút vốn quốc tế đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Doanh nghiệp mong muốn tiên phong cùng trung tâm thực hiện những giao dịch đầu tiên. Kỳ vọng này cho thấy chất lượng thể chế là điều kiện trực tiếp để huy động nguồn lực.

Trong lĩnh vực năng lượng, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Giám đốc Đầu tư REE Energy Finance, kỳ vọng VIFC-HCM trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính quan tâm đến năng lượng xanh. REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Đây là cam kết huy động nguồn lực, cần được tiếp nối bằng quá trình thu xếp vốn và triển khai dự án.

Với cộng đồng doanh nghiệp, nhu cầu kết nối còn gắn với nâng cao năng lực tham gia thị trường. Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, mong muốn cùng các cơ quan Chính phủ và đối tác xây dựng nền tảng đầu tư, tập hợp nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ông kỳ vọng kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với mạng lưới toàn cầu, giúp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính, đầu tư.

Ở góc độ dịch vụ, bà Nguyễn Thị Huỳnh Linh, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty RovelaPay, mong muốn mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, minh bạch cho khách quốc tế. Giải pháp được giới thiệu cho phép du khách sử dụng thẻ, tài khoản tại nước sở tại để thanh toán bằng VietQR, biết trước số tiền quy đổi, tỷ giá và phí. Nhu cầu này gợi mở hướng phát triển dịch vụ tài chính gắn với du lịch và giao thương.

Các diễn giả tham gia phiên Đối thoại chuyên sâu với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Từ gợi mở quốc tế đến trách nhiệm thực thi

Những trao đổi quốc tế tại diễn đàn cho thấy chuyển đổi kép (xanh và số) cần sự phối hợp giữa chính sách, công nghệ, tài chính và năng lực doanh nghiệp. Đối với Việt Nam, tiếp cận giải pháp tiên tiến phải đi cùng khả năng ứng dụng trong từng ngành, từng cơ sở sản xuất; đồng thời hình thành môi trường để các bên có thể cùng tham gia.

Tiến sỹ Yasuhiko Hotta, Chủ tịch Bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững, nhấn mạnh định hướng chuyển sang nền kinh tế, xã hội tuần hoàn, phát thải ròng bằng 0 và thân thiện với thiên nhiên. Các hoạt động được ông đề cập gồm hỗ trợ chính sách, nâng cao năng lực, thử nghiệm mô hình xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này gợi mở yêu cầu tổ chức quá trình chuyển đổi đồng bộ. Công nghệ cần được thử nghiệm, doanh nghiệp cần năng lực vận hành, còn chính sách phải tạo điều kiện để mô hình phù hợp có thể mở rộng. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ tiếp cận kiến thức, đối tác và tài chính có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Từ kinh nghiệm Na Uy, Giáo sư Gopalakrishman Kumar, Đại học Stavanger, nhận định Việt Nam phát triển nhanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và có thể giảm phát thải carbon bằng công nghệ tiên tiến của Na Uy. Đây cũng là cơ hội học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ. Gợi mở này hướng hợp tác vào nhu cầu cụ thể của một ngành sản xuất, tạo cơ sở để lựa chọn giải pháp và đánh giá hiệu quả ứng dụng.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi đề cập việc kết nối nhiều thành phần thành các gói giải pháp toàn diện của Thụy Điển, rộng hơn là Bắc Âu. Trong bối cảnh thế giới biến động về chính sách thuế quan, ông khẳng định sự kiên định thúc đẩy hợp tác toàn cầu. Với Việt Nam, cách tiếp cận theo gói giải pháp gợi mở khả năng phối hợp giữa các đối tác, gắn công nghệ với những điều kiện cần thiết để triển khai.

Hợp tác nhân lực là một hướng bổ trợ. Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen cho biết có khoảng 600 sinh viên Việt Nam tại Đại học Aalto, 3.000 sinh viên trên toàn Phần Lan và cộng đồng khoảng 16.000 người Việt sinh sống tại nước này. Đây là những cầu nối hiểu biết về môi trường kinh doanh Bắc Âu. Kết nối giáo dục, khởi nghiệp với đầu tư có thể giúp Việt Nam tăng năng lực tiếp nhận và phát triển công nghệ.

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Pekka Voutilainen tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu-Việt Nam. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Các gợi mở quốc tế gặp nhau ở yêu cầu nâng cao năng lực nội tại, cũng là trọng tâm được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh. Việt Nam ưu tiên xây dựng thể chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, pháp quy theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và cạnh tranh; đồng thời nâng cao năng lực quản trị quốc gia để kiến tạo phát triển.

Cùng với thể chế, Chính phủ ưu tiên đột phá chiến lược về hạ tầng, đặc biệt là giao thông, cảng biển, năng lượng và các hạ tầng thiết yếu khác. Thúc đẩy khoa học, công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ và tạo thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Đây là các điều kiện nền tảng để nguồn vốn và giải pháp quốc tế phát huy hiệu quả tại Việt Nam.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cam kết tập trung ba trọng tâm: đổi mới thể chế để tiên phong thí điểm cơ chế đột phá, thúc đẩy khoa học, công nghệ; phát triển nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế để làm chủ công nghệ; thúc đẩy hợp tác công tư, thu hút nguồn lực toàn cầu vào nghiên cứu, phát triển và công nghệ cao.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ quyết liệt chuyển hóa các sáng kiến, kết nối tại diễn đàn thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Cam kết này đặt trách nhiệm tiếp nối vào quá trình tổ chức thực hiện. Các dự án cần được theo dõi tiến độ; đề xuất hợp tác cần có đầu mối xử lý; vướng mắc của doanh nghiệp cần được nhận diện để giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 đã tạo thêm cơ hội kết nối và làm rõ các điều kiện để hợp tác đi vào thực chất. "Thước đo" tiếp theo là tiến độ dự án, khả năng huy động vốn, mức độ ứng dụng công nghệ và năng lực được nâng lên của doanh nghiệp. Khi các cam kết được cụ thể hóa bằng kết quả, những nguồn lực hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh mới có thể đóng góp bền vững vào các động lực tăng trưởng mới./.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026.