Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia về năng lượng và khoáng sản thiết yếu

Trong bối cảnh khoáng sản thiết yếu ngày càng có vai trò quan trọng đối với an ninh kinh tế, chuyển đổi năng lượng và các ngành công nghệ cao, Việt Nam và Australia đang thúc đẩy thêm các hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và công nghệ khai khoáng.

Trong các ngày 26-29/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có các cuộc gặp gỡ và làm việc với đại diện chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Australia nhân dịp tham dự Hội nghị và Triển lãm quốc tế về khai khoáng và tài nguyên 2026 (IMARC 2026) tại Sydney, bang New South Wales, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu và công nghệ khai khoáng.

IMARC là sự kiện chuyên về chủ đề khai khoáng lớn nhất Australia, được tổ chức thường niên hằng năm.

Sự kiện năm nay, diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Sydney (ICC Sydney), thu hút hơn 12.000 đại biểu đăng ký từ hơn 120 quốc gia, cùng sự tham gia của hơn 50 đoàn chính phủ.

Khu triển lãm rộng 20.000m2 quy tụ hơn 500 doanh nghiệp cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ cho ngành khai khoáng. Chương trình hội nghị 2026 bao quát toàn bộ chuỗi giá trị khai khoáng, với các nội dung nổi bật như an ninh nguồn cung tài nguyên, đầu tư và phát triển dự án, khoáng sản thiết yếu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các phiên thảo luận cũng dành nhiều sự quan tâm cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ khai khoáng, tái chế chất thải mỏ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm trao đổi với Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Trong khuôn khổ IMARC 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã gặp Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển trong hợp tác năng lượng và khoáng sản, đặc biệt sau Đối thoại cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia về năng lượng và khoáng sản lần thứ nhất được tổ chức trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026.

Tại chuyến thăm, Việt Nam và Australia đã ra Tuyên bố chung về tăng cường khả năng chống chịu kinh tế, bên cạnh các văn kiện nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hơn nữa, hợp tác năng lượng và tài nguyên cũng được xác định là một nội dung trong Chiến lược Tăng cường gắn kết kinh tế Việt Nam-Australia.

Theo kế hoạch triển khai, hai nước hướng tới tăng cường kết nối giữa chính phủ và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và khai khoáng, mở rộng hợp tác về thiết bị, công nghệ và dịch vụ mỏ, đồng thời tăng cường trao đổi về khai thác và chế biến tài nguyên theo hướng bền vững.

Bên cạnh cuộc gặp với Bộ trưởng Madeleine King, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO), Tổ chức Khoa học và công nghệ hạt nhân Australia (ANSTO), Hiệp hội Than Australia và cơ quan phụ trách công nghiệp mỏ bang New South Wales, trao đổi về khả năng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ mỏ và cung cấp than, khoáng sản cho thị trường Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp gỡ với lãnh đạo Tập đoàn Australian Rare Earths. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu. Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã làm việc với lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này như Arafura, Lynas, Australian Rare Earths, Cobra và Australian Strategic Materials, trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, trong đó có các khâu thăm dò, thẩm định, khai thác, chế biến và tinh luyện.

IMARC là diễn đàn quy tụ các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trên nhiều khâu của chuỗi giá trị khai khoáng, từ thăm dò, phát triển dự án và khai thác đến công nghệ, thiết bị, dịch vụ và tài chính.

Theo Cơ quan Thương mại và đầu tư Australia (Austrade), sự kiện cũng là nền tảng kết nối các nhà đầu tư quốc tế với các dự án khoáng sản thiết yếu và các doanh nghiệp cung cấp thiết bị, công nghệ và dịch vụ khai khoáng của Australia.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với khoáng sản thiết yếu gia tăng, Australia đang tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực khai thác, chế biến và các chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng chống chịu cao hơn.

Đối với Việt Nam, đây là cơ sở để hai nước tiếp tục khai thác các tiềm năng hợp tác đã được xác định trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên, công nghệ khai khoáng và chế biến khoáng sản./.

Công nghệ chiến lược mở thêm không gian hợp tác Việt Nam-Australia Công nghệ chiến lược là động lực quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu.