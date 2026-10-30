Giá dầu tại thị trường châu Á hướng tới tháng tăng thứ tư liên tiếp

Trong phiên chiều 30/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên và hướng tới tháng tăng giá thứ tư liên tiếp, khi vụ tấn công một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz làm gia tăng các rủi ro nguồn cung kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) tăng 0,9% lên 102,93 USD/thùng và giá dầu Brent tăng 1,0% lên 116,06 USD/thùng. Tính chung cả tháng 10, giá dầu Brent đang hướng tới mức tăng gần 11%, còn giá dầu WTI hướng tới mức tăng 14%.

Một chuyên gia nghiên cứu năng lượng tại công ty nghiên cứu và dịch vụ tài chính MST Marquee (Australia), cho rằng các hoạt động quân sự liên tục quanh eo biển Hormuz đang giữ giá dầu ở mức cao. Theo chuyên gia này, thị trường dự báo xung đột sẽ leo thang trong những tuần tới.

Ngày 29/10, lực lượng Houthi cho biết đã tấn công nhiều địa điểm tại Saudi Arabia, gồm nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này là Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở sản xuất ở Abqaiq thuộc sở hữu của công ty nhà nước Saudi Aramco.

Trước những lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông, hai nguồn thạo tin cho biết ExxonMobil và Chevron đã hủy kế hoạch cử lãnh đạo tới triển lãm dầu khí lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới.

Một chuyên gia tại ngân hàng Saxo Bank, cho rằng giá dầu có thể biến động mạnh hơn nữa trong vài tuần tới, do cuộc bầu cử quốc hội của Israel và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Chuyên gia này dự báo ngay cả sau khi xung đột kết thúc giá dầu sẽ giao dịch quanh 70-90 USD/thùng, do nguy cơ xung đột tái diễn và nhu cầu bổ sung lượng dự trữ./.

Giá dầu giảm nhẹ trước kỳ vọng về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran Khép lại phiên 29/10, giá dầu Brent giảm 44 xu Mỹ, hay 0,38%, xuống 114,88 USD/thùng; còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 78 xu Mỹ, hay 0,76%, chốt phiên ở mức 102 USD/thùng.