Cần Thơ hỗ trợ giải bản tàu cá, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân

Nhằm đẩy mạnh việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời từng bước cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng bền vững, việc hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và giải bản các tàu cá hoạt động kém hiệu quả đang là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Cần Thơ tích cực đẩy mạnh.

Cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 30/10, tại xã Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền quy định chống khai thác IUU và triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Quách Thị Thanh Bình, việc chống khai thác IUU trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, Cần Thơ đã cập nhật 100% tàu cá dài từ 6m trở lên vào cơ sở dữ liệu quốc gia (VNFishbase), hoàn thành cấp phép và lắp VMS cho 100% tàu từ 15m trở lên, đồng thời chưa ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Dù vậy, thành phố vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục, đặc biệt là việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, duy trì kết nối thiết bị VMS và thực hiện ghi chép nhật ký khai thác.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đủ điều kiện. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn phải khẩn trương hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá, thực hiện nghiêm việc khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu và ngư dân đã được phổ biến về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong quá trình bám biển. Các cơ quan chức năng cũng công bố việc triển khai hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong 4 tháng đầu năm 2026 cho 168 tàu cá.

Hội nghị cũng thông tin chi tiết về Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cần Thơ liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác đến năm 2030.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua sự kiện, cơ quan chức năng tiến hành lấy ý kiến đánh giá tác động của thủ tục hành chính và khảo sát nhu cầu chuyển đổi nghề thực tế của ngư dân để có phương án hỗ trợ sát sao nhất.

Theo quy định, các tàu đủ điều kiện giải bản sẽ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền: tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m nhận 50 triệu đồng; từ 12m đến dưới 15m nhận 100 triệu đồng; từ 15m đến dưới 20m nhận 200 triệu đồng; và từ 20m trở lên được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành viên gia đình có tàu giải bản cũng được hỗ trợ đào tạo nghề để có thêm điều kiện chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống.

Đến ngày 30/9/2026, toàn thành phố có 783 tàu cá từ 6m trở lên (gồm 330 tàu từ 6-dưới 12m; 114 tàu từ 12-dưới 15m; 322 tàu từ 15-dưới 24m và 17 tàu từ 24m trở lên) đã đăng ký, cập nhật 100% dữ liệu trên hệ thống VNFishbase. Toàn bộ số tàu này được cấp phép khai thác, đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định; trong đó 339 tàu từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS.

Việc kiểm soát truy xuất nguồn gốc cũng được siết chặt. Trong kỳ báo cáo, lực lượng chức năng đã kiểm soát 492 lượt cập cảng và 453 lượt rời cảng; sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đạt 5.468 tấn.

Thành phố đã cấp 112 giấy biên nhận (354 tấn), 10 giấy xác nhận nguyên liệu (324 tấn) và 16 giấy chứng nhận nguồn gốc (84 tấn). Đặc biệt, đến nay Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đội tàu, kiểm soát chặt chẽ thiết bị VMS, nâng cao tỷ lệ khai báo trên hệ thống eCDT và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh các biện pháp quản lý nghiêm ngặt, thành phố chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân sớm tiếp cận chính sách chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm IUU, từng bước phát triển nghề cá có trách nhiệm, hiệu quả và bền vững./.

Quảng Ngãi siết chặt quản lý đội tàu cá, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu siết chặt quản lý đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và khẩn trương khắc phục các tồn tại nhằm ngăn chặn vi phạm IUU.