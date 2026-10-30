Shark Bình khai vì doanh thu mà tiết lộ thông tin tra soát cho Mr Pips

Shark Bình thừa nhận sai phạm, khai chỉ đạo nhân viên tiết lộ thông tin tra soát cho Mr Pips để giữ chân khách hàng, tăng doanh thu. Gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại liên quan vụ án.

Tại phiên tòa sáng 30/10, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thừa nhận sai phạm liên quan hành vi rửa tiền, khai đã chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân Lượng tiết lộ thông tin tra soát của cơ quan công an cho Mr Pips nhằm giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Theo cáo trạng, Bình còn chỉ đạo làm giả dữ liệu, cung cấp lịch sử giao dịch ví giả cho cơ quan công an, gây cản trở điều tra. Trong thời gian các sàn giao dịch của Mr Pips bị xác minh, có gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại chuyển vào các ví Ngân Lượng./.

Bạn gái Mr Pips giữ hơn 500 tỷ đồng nhưng khai chỉ dùng “túi xách 2-3 triệu đồng” Tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), bị cáo Nguyễn Thanh Tâm gây chú ý khi khai báo chi tiết về việc cất giữ khối tài sản trị giá khoảng 500 tỷ đồng.