Cà Mau khẩn trương khoanh vùng, khống chế dịch bệnh viêm não mô cầu

Ngày 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh do viêm não mô cầu, trong đó có 3 ca tử vong.

Đáng chú ý, tại địa bàn xã Sông Đốc vừa ghi nhận 2 ca mắc liên tiếp tử vong do vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Ngành y tế tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung điều tra dịch tễ, khoanh vùng khẩn cấp, cấp phát kháng sinh dự phòng, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, 2 trường hợp tử vong gần đây đều ngụ xã Sông Đốc. Bệnh nhân thứ nhất là chị Đ.K.N (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa) khởi phát triệu chứng ớn lạnh, ho từ ngày 20/10.

Đến ngày 22/10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị trong tình trạng yếu hai chân và xuất hiện nhiều mảng xuất huyết trên cơ thể. Do bệnh diễn tiến quá nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và tử vong tối 23/10.

Bệnh nhân thứ hai là chị N.T.D (33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh) có biểu hiện sốt, đau họng, tiêu lỏng, khó thở và xuất hiện mảng bầm tím khắp cơ thể từ ngày 26/10.

Chiều 27/10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng sốc nhiễm trùng, tụt huyết áp, sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng đã tử vong vào sáng 28/10.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xác định cả hai bệnh nhân đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) nhóm B. Điều tra dịch tễ cho thấy cả hai chưa tiêm vaccine phòng bệnh và không đi khỏi địa phương trong 2 tuần trước khi phát bệnh. Dù nhà hai bệnh nhân cách nhau khoảng 7 km và chưa xác định được mối liên quan dịch tễ trực tiếp, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 6 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân N.T.D từng dự đám giỗ gần nhà và tiếp xúc gần với khoảng 10 người.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã tiến hành điều tra, lập danh sách 37 người tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân Đ.K.N và 50 người liên quan đến bệnh nhân N.T.D. Tất cả trường hợp này đã được cơ quan y tế cho uống kháng sinh Azithromycin dự phòng liều duy nhất. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát danh sách người tham dự đám giỗ để tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng cần theo dõi.

Đối với nhóm tiếp xúc với bệnh nhân Đ.K.N có 3 học sinh đã được hướng dẫn tạm thời nghỉ học, thực hiện tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Ngành y tế địa phương tiếp tục duy trì giám sát sức khỏe 10 ngày đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần; đồng thời tăng cường công tác tầm soát, phát hiện sớm ca nghi mắc tại các trường học, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và các địa bàn lân cận.

Trước tình hình trên, ngày 30/10, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở y tế trên địa bàn để bàn giải pháp phát hiện, điều trị và kiểm soát triệt để bệnh do viêm não mô cầu.

Thông tin về cơ chế lây truyền của bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng với khoảng 10-15% dân số mang vi khuẩn không triệu chứng hoặc chỉ có biểu hiện nhẹ nhưng vẫn có khả năng lây truyền cho người khác. Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và những người sống trong môi trường tập trung đông người là những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Điều quan trọng hiện nay là tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị sớm để giảm di chứng, tỷ lệ tử vong; đồng thời điều tra người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị viêm não mô cầu, triển khai kháng sinh dự phòng kịp thời nhằm hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người và đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, cổ cứng hoặc xuất hiện các mảng xuất huyết trên da./.

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não mô cầu Người dân được khuyến cáo chú ý các dấu hiệu nghi mắc bệnh, đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn kịp thời và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.