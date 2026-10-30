Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh tay chân miệng tăng cao, đã có 5 trường hợp tử vong

Số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 65% so với cùng kỳ với 5 trường hợp tử vong. Trong khi đó bệnh sốt xuất huyết cũng chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt” khi số ca mắc hàng tuần vẫn ở mức cao và đã có 11 trường hợp tử vong.

Đây là thông tin mới nhất được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 30/10.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trong tuần 43 (từ ngày 19/10 đến ngày 25/10) toàn thành phố ghi nhận 1.850 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 3% so với 4 tuần trước. Đặc khu Côn Đảo, xã Cần Giờ, xã Bình Khánh tiếp tục là các địa phương dẫn đầu về số ca mắc tay chân miệng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 44.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh từ tuần 37 (từ ngày 7/9) đến nay với số ca liên tục vượt mốc 1.500 ca/tuần và vượt ngưỡng trung bình 5 năm.

Hơn 1.600 ổ dịch đã được phát hiện trên địa bàn, phần lớn tập trung tại trường học. Qua giám sát, ghi nhận sự lưu hành của chủng virus EV71 - tác nhân thường gây biến chứng nặng với 60 mẫu dương tính.

Cùng với tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết cũng đang tiếp tục gia tăng trong cộng đồng. Tuần 43 ghi nhận 1.785 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, tăng 9,7% so với trung bình 4 tuần trước.

Trong 10 tháng, toàn thành phố ghi nhận hơn 42.500 ca mắc sốt xuất huyết với 11 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, số ca mắc những tuần gần đây có xu hướng tăng trở lại, riêng tuần 42 ghi nhận gần 1.800 ca, tăng gần 10% so với trung bình tháng trước và dự báo tiếp tục tăng cao trong mùa mưa.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn cho các Trạm y tế xã, phường, đặc khu tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, huy động cộng đồng cùng tham gia Chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng năm 2026.

Đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, phân loại và giám sát 100% điểm nguy cơ trong tháng 10 và 11/2026; trong đó ưu tiên khu vực có ca bệnh, ổ dịch và tái kiểm tra những điểm chưa đạt yêu cầu.

Địa phương cũng cần tổ chức diệt lăng quăng tại các địa bàn trọng điểm, loại bỏ vật chứa nước không cần thiết; phun hóa chất diệt muỗi theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm đúng kỹ thuật và an toàn.

Đối với bệnh tay chân miệng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu vệ sinh, khử khuẩn tại 100% trường mầm non, nhóm trẻ và cơ sở tiêm chủng trẻ em với tần suất vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn ít nhất một lần mỗi tuần và tăng cường khi có ca bệnh, ổ dịch.

Các cơ sở giáo dục thực hiện điểm danh, theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày và báo ngay cho Trạm y tế khi có trường hợp nghi mắc bệnh. Công tác kiểm tra, giám sát bệnh tay chân miệng cần được thực hiện tại 100% trường mầm non, nhóm trẻ có ca bệnh, ổ dịch; đối với các cơ sở còn lại, mục tiêu kiểm tra đạt ít nhất 50% trong tháng 10 và 11/2026; phấn đấu đạt 100% đến cuối năm.

Bên cạnh các biện pháp dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời tăng cường công tác truyền thông và duy trì báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần. Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng mà ngành y tế đã khuyến cáo./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh tay chân miệng vào mùa, nhiều ca nặng phải thở máy Trong tổng số 50 ca bệnh đang điều trị tại Khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 16 ca nặng từ độ 2B, độ 3 trở lên; trong đó 6 trẻ đang phải thở máy.