Đối tượng lừa đảo hơn 61 tỷ đồng lĩnh án 19 năm tù sau 17 năm trốn truy nã

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Toàn (sinh năm 1957, trú tại thôn Chính Vân, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội) 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt (2/1/2026).

Theo hồ sơ vụ án, Dương Văn Toàn cùng vợ là Chu Thị Thúy quản lý, điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Toàn. Do kinh doanh thua lỗ dẫn đến mất khả năng trả nợ, trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2008, hai vợ chồng Toàn đã liên tục đưa ra các thông tin gian dối về việc vay vốn, đầu tư kinh doanh để chiếm đoạt tổng cộng hơn 61,3 tỷ đồng của 6 bị hại.

Cụ thể, vợ chồng Toàn tung tin có người thân làm việc tại "Tập đoàn tài chính thế giới" có thể hỗ trợ vay vốn nước ngoài đầu tư trang trại để chiếm đoạt của bà Đỗ Thị Dân (thông gia của Toàn) 19,8 tỷ đồng. Với em gái bà Dân là bà Đỗ Thị Mai Thanh, các đối tượng nói dối được hưởng khoản thừa kế 20 triệu USD từ dòng họ Chu ở Pháp nhưng cần tiền làm thủ tục, qua đó chiếm đoạt 29,05 tỷ đồng.

Khi bị đòi nợ, Toàn thuê người mở sổ tiết kiệm đứng tên mình rồi rút hết tiền để tiếp tục mở sổ khác. Bằng cách này, Toàn sở hữu 6 bản phô tô sổ tiết kiệm và 6 giấy xác nhận số dư với tổng số tiền 58,55 tỷ đồng đưa cho các nạn nhân xem nhằm tạo niềm tin giả rằng tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Cùng thủ đoạn gian dối trong kinh doanh, vay vốn, hai vợ chồng còn chiếm đoạt tiền của 3 người quen khác.

Ngoài ra, vợ chồng Toàn cùng Nguyễn Hữu Chí (được giới thiệu tên "Tiến", mạo nhận làm việc tại "Tập đoàn tài chính thế giới") dựng lên dự án giả vay 50 triệu USD vốn ODA đầu tư cảng biển.

Thông qua sự giới thiệu của bà Hoàng Thị Ly, ông Vũ Minh Toán và ông Nguyễn Thanh Quang đã tham gia góp tiền. Thúy trực tiếp nhận từ ông Toán hơn 7,2 tỷ đồng lệ phí. Sau khi đưa nạn nhân đi xem cảng Điền Công ở Uông Bí và nói thiết kế cảng đã xong, Chí thông báo khoản vay được bổ sung thêm 18 triệu USD để ép ông Toán nộp thêm tiền.

Tổng cộng, ông Toán bị chiếm đoạt hơn 11,09 tỷ đồng. Để các nạn nhân yên tâm, vợ chồng Toàn tiếp tục làm thêm sổ tiết kiệm phô tô 10 tỷ đồng mang tên bà Ly bằng thủ đoạn gửi rồi rút hết tiền.

Đến tháng 4/2009, biết vợ chồng Toàn lẩn trốn tại Đà Lạt, các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Chu Thị Thúy bị bắt giữ, còn Toàn bỏ trốn. Vụ án đối với Toàn sau đó được tách ra và tạm đình chỉ điều tra. Suốt 17 năm trốn truy nã, Toàn cắt liên lạc với người thân, thay đổi chỗ ở liên tục và sống dưới vỏ bọc một người lao động bình thường.

Qua rà soát các mối quan hệ, ngày 2/1/2026, tổ công tác Công an thành phố Quảng Ninh xác định chính xác nơi ở, bắt giữ và di lý Toàn về phục vụ điều tra. Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra bị can đối với Toàn.

Quá trình điều tra, Toàn thừa nhận chiếm đoạt tiền của bà Dân, bà Thanh và chị Nguyễn Thị Ngân nhưng không thừa nhận chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và anh Nguyễn Việt Trung. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Toàn cùng vợ.

Trước đó, Chu Thị Thúy và Nguyễn Hữu Chí đã bị tuyên án; trong đó Thúy đang chấp hành án tù chung thân và phần trách nhiệm dân sự của vụ án cũng đã được giải quyết trong các bản án trước.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Toàn 19 năm tù giam, khép lại vụ án sau 17 năm bị cáo lẩn trốn./.

Phạt tù đối tượng giả danh sỹ quan Quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Quang Dũng bị Tòa kết luận giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của bị hại; sau đó Dũng trốn ra nước ngoài rồi quay về Việt Nam đầu thú.