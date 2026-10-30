Cống hiến vì cộng đồng, cô gái Jarai chinh phục học bổng toàn phần Đại học RMIT

Với dự án cộng đồng Kroong - Cánh cửa đến tương lai và mong muốn giúp trẻ em vùng cao Tây Nguyên theo đuổi ước mơ vượt ra ngoài giới hạn hoàn cảnh hiện tại, cô gái người Jarai Y Bdáo vừa được Trường Đại học RMIT Việt Nam trao học bổng Chắp cánh ước mơ.

Từ một ngôi làng nhỏ vùng Tây Nguyên đến giảng đường RMIT Việt Nam, Y Bdáo đang từng bước biến cơ hội học tập thành sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ Jarai phát triển sinh kế từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống và mở rộng cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ.

Từ khát vọng đến trường…

Y Bdáo sinh ra và lớn lên tại cộng đồng Rơ Ngao, ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Trường trung học cách làng khá xa nên trong thời gian học, Y Bdáo sống cùng các sơ, được hỗ trợ ăn, ở, học phí và xe đạp để đến trường. Nhưng còn rất nhiều bạn cùng làng không có may mắn nhận được sự hỗ trợ và phải nghỉ học sau khi hết bậc trung học cơ sở.

“Tôi thường tự hỏi vì sao mình lại là một trong số ít đứa trẻ trong làng có cơ hội tiếp tục đi học. Nhiều bạn có hoàn cảnh tương tự tôi, nhưng cuộc sống của chúng tôi lại rẽ theo những hướng rất khác nhau,” Y Bdáo chia sẻ trong hồ sơ xin học bổng của Trường Đại học RMIT.

Được đi học trung học phổ thông, như bao bạn bè cùng trang lứa, Y Bdáo nuôi giấc mơ bước vào giảng đường đại học, nhưng gánh nặng tài chính khiến giấc mơ ấy trở nên xa vời. Một lần nữa, cô học trò Jarai nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng với học bổng toàn phần ngành Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng).

Sau khi tốt nghiệp, Y Bdáo có hơn sáu năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đảm nhiệm các vị trí liên quan đến kiểm thử phần mềm và kiểm soát chất lượng. Tấm bằng cao đẳng đã mang đến công việc và cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng với Y Bdáo, câu hỏi về cơ hội học tập cho những trẻ em nơi quê nhà vẫn luôn thôi thúc.

Dự án của Y Bdáo đã góp phần mở rộng hơn cánh cửa đi học cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh:

NVCC)

Năm 2023, Y Bdáo thành lập dự án cộng đồng Kroong - Cánh cửa đến tương lai, với mong muốn giúp trẻ em theo đuổi ước mơ và nhìn thấy những triển vọng vượt ra ngoài giới hạn hoàn cảnh hiện tại.

Dự án tổ chức các lớp học tiếng Anh, tư vấn miễn phí, xây dựng thư viện cộng đồng và hỗ trợ tài chính cho học sinh có nguy cơ phải gián đoạn việc học. Mỗi cuối tuần, gần 100 em nhỏ đến thư viện đọc sách, vẽ tranh và khám phá khả năng sáng tạo trong môi trường an toàn, thân thiện.

Với sự kiên trì, bền bỉ, năm 2025, Y Bdáo và các sơ đã hỗ trợ 15 học sinh vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đưa tỷ lệ đỗ lên gấp ba lần so với các năm trước. Dự án cũng hỗ trợ chi phí học tập cho tám học sinh trung học phổ thông, giúp các em tiếp tục đến trường.

Dù dự án đã đạt những hiệu quả tích cực, Y Bdáo vẫn luôn trăn trở hướng đi để dự án phát triển bền vững, làm thế nào để có thể duy trì việc hỗ trợ cho các thế hệ học sinh tiếp nối mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ bên ngoài.

… đến giấc mơ cho cộng đồng

Hành trình phát triển dự án Kroong - Cánh cửa đến tương lai cũng đưa Y Bdáo đến với những trải nghiệm quốc tế. Năm 2024, Y Bdáo được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi chuyên nghiệp ngắn hạn YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Hoa Kỳ. Năm 2025, Y Bdáo tiếp tục được tham gia chương trình giao lưu văn hóa CrossCulture tại Đức.

Những trải nghiệm mới cùng niềm trăn trở về sinh kế cho người dân giúp cô gái Tây Nguyên mở rộng góc nhìn về đổi mới xã hội và phát triển cộng đồng dựa trên nguồn lực địa phương.

Y Bdáo phát biểu tại lễ nhận học bổng. (Ảnh: Trường Đại học RMIT)

Chương trình giao lưu văn hóa tại Đức giúp Y Bdáo nhận ra rằng những sáng kiến mở rộng cơ hội cho người trẻ chỉ có thể phát triển bền vững khi có nền tảng tài chính vững chắc. Từ đó, cô hình thành ý tưởng xây dựng một doanh nghiệp xã hội kết nối bảo tồn văn hóa với tạo cơ hội phát triển kinh tế.

Mục tiêu của Y Bdáo là phát triển thị trường cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Jarai, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tạo sinh kế bền vững từ kỹ năng dệt may đồng thời gìn giữ tri thức văn hóa cho các thế hệ tương lai.

“Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp xã hội tạo ra cơ hội kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời tái đầu tư một phần lợi nhuận vào giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng đồng,” Y Bdáo chia sẻ.

Khát vọng ấy và hành trình nỗ lực không mệt mỏi vì tương lai của chính mình và vì cộng đồng của Y Bdáo đã thuyết phục ban hội đồng xét duyệt học bổng năm 2026 của Trường Đại học RMIT.

Cánh cửa đại học từng là ước mơ xa vời nay đã mở rộng với cô gái Jarai. Nhưng với Y Bdáo, đây không chỉ là cơ hội cho riêng mình mà còn là bước tiếp theo trên hành trình mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng quê hương. Cô kỳ vọng tích lũy kiến thức về khởi nghiệp, marketing, quản trị tài chính và kinh doanh bền vững, từ đó xây dựng mô hình vừa hỗ trợ phụ nữ duy trì nghề dệt truyền thống, vừa tạo thêm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ.

“Tôi muốn có thêm tri thức không chỉ cho riêng mình mà còn để đóng góp cho cộng đồng. Càng đi xa ngôi làng nơi mình sinh ra, tôi càng trân trọng hơn văn hóa truyền thống và những người trẻ trong cộng đồng. Theo học ngành Kinh doanh tại RMIT, học bổng không chỉ mang đến một nền giáo dục tiên tiến mà còn trao kỹ năng và sự tự tin để tôi biến ước mơ thành hành động: xây dựng một doanh nghiệp xã hội tạo cơ hội cho phụ nữ địa phương thông qua nghề dệt truyền thống đồng thời hỗ trợ thanh thiếu niên trong cộng đồng,” Y Bdáo xúc động chia sẻ tại lễ nhận học bổng./.