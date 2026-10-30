Quảng Ninh tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho gần 1.000 người

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, đơn vị này vừa tổ chức hội nghị tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho gần 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế, chủ cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục trên địa bàn.

Tại hội nghị, bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhấn mạnh bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. Vì vậy, các học viên cần tập huấn nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, thực hành các kỹ năng được hướng dẫn và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Bà Thu cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung kế hoạch xây dựng trường học an toàn; chủ động phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với gia đình trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tại các lớp tập huấn, học viên được cập nhật những quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Báo cáo viên hướng dẫn học viên rà soát, tự đánh giá các tiêu chí bảo đảm an toàn theo bảng kiểm; nhận diện nguy cơ và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Đặc biệt, chương trình chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử trí ban đầu đối với các tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em như đuối nước, hóc dị vật, tắc nghẽn đường thở, chấn thương, gãy xương, bỏng, điện giật, ngã và chảy máu. Thông qua các nội dung thực hành, xử lý tình huống và trao đổi kinh nghiệm, học viên được củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và xử trí kịp thời khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên, trong đó có kỹ thuật xử lý dị vật đường thở, sơ cấp cứu ngừng tuần hoàn – hô hấp và cố định gãy xương cẳng chân. Các tình huống thực hành giúp học viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và xử trí kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục rà soát thực trạng bảo đảm an toàn, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, nhất là tại khu vực vui chơi, nhà vệ sinh, bếp ăn, cầu thang, cổng trường và các thiết bị, đồ chơi ngoài trời. Các cơ sở cường quản lý, giám sát trẻ trong mọi hoạt động; bồi dưỡng kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện y tế và phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ sở y tế trong chăm sóc, bảo vệ trẻ.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ tại các cơ sở giáo dục mầm non, hướng tới xây dựng môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em./.

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