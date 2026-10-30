TP Hồ Chí Minh thông qua cơ chế bổ sung vốn, hướng tới Quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố (Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố), thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách thành phố từ nguồn chi đầu tư phát triển cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết này, Ủy ban Nhân dân Thành phố rà soát, đánh giá nhu cầu bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn; căn cứ khả năng cân đối ngân sách thành phố để quyết định mức vốn điều lệ bổ sung phù hợp, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, quy định pháp luật, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân Thành phố kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, hiện nay, dù thành phố đã có những bước tiến trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, đặc biệt là khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và cơ chế tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư, nhất là ở giai đoạn đầu, vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Giải quyết điểm nghẽn này, tháng 3/2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định số 264/2025/NĐ-CP, nhằm tạo lập cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro có kiểm soát, huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số.

Việc hình thành mô hình có sự tham gia của Nhà nước và khu vực tư nhân bước đầu tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động đầu tư mạo hiểm.

Quỹ có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó vốn từ khu vực tư nhân chiếm 60%, ngân sách thành phố chiếm 40%. Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh, tạo ra sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Theo định hướng, đến năm 2035, tổng quy mô vốn điều lệ của Quỹ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước dự kiến là 2.000 tỷ đồng và vốn từ các nhà đầu tư tư nhân là 3.000 tỷ đồng.

Theo lộ trình, vốn góp bổ sung của nhà nước mỗi năm tối đa 200 tỷ đồng. Triển khai quy định tại điểm i, khoản 2 Điều 30 Luật phát triển đô thị, Nghị quyết này nhằm tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân Thành phố bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hằng năm và tổ chức góp bổ sung vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố./.

Kỳ vọng về động lực đổi mới sáng tạo từ Quỹ đầu tư mạo hiểm TP Hồ Chí Minh Quỹ đầu tư mạo hiểm TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt và huy động nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện hình thành các DN có khả năng cạnh tranh quốc tế.