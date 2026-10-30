Tăng cường kết nối hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Hy Lạp

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, từ ngày 25-29/10, đoàn công tác của trường Đại học Luật Hà Nội do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trường Đại học Luật đã ký kết bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác với Đại học Deree và Đại học Panteion, đồng thời có các buổi làm việc với Đại học Quốc gia Athens, Trung tâm Luật công châu Âu tại Hy Lạp để trao đổi hợp tác đào tạo chuyên ngành, trao đổi sinh viên.

Trong buổi làm việc của đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh Hy Lạp là quốc gia đứng đầu thế giới về vận tải biển và là một trong những cái nôi của nền dân chủ, pháp quyền trên thế giới, hệ thống pháp luật có nhiều điểm mạnh mà Việt Nam có thể tham khảo và thúc đẩy hợp tác.

Cùng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước Việt Nam-Hy Lạp chia sẻ nhiều điểm tương đồng, trong đó có việc coi trọng việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hợp tác giáo dục là một trong những nội dung hợp tác ưu tiên đã được đề cập qua các cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao và các cấp hai nước.

Đoàn công tác của trường Đại học Luật Hà Nội sẽ góp phần tăng cường hơn nữa nội dung hợp tác này, nhất là hợp tác trong đào tạo về luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế.

Hiệu trưởng Tô Văn Hòa đã thông tin về định hướng hợp tác quốc tế, quy mô và trọng tâm phát triển của Đại học Luật Hà Nội.

Việc kết nối hợp tác với Hy Lạp là một trong những nội dung hợp tác quốc tế mà nhà trường đang triển khai với nhiều quốc gia khác, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh của Hy Lạp là đào tạo sinh viên, cán bộ về luật quốc tế, luật hàng hải.

Đây cũng là một trong những nội dung góp phần triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Hiệu trưởng Tô Văn Hòa cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tích cực hỗ trợ để đoàn kết nối với nhiều đối tác và có những trao đổi hợp tác cụ thể ban đầu./.

Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hy Lạp Tại vùng Ioannina, nơi có các nhà máy chế biến thực phẩm lớn của Hy Lạp, hiện có khoảng gần 300 công nhân lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc.