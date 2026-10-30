Vinamilk chung tay xây dựng "sức đề kháng số" cho thế hệ tương lai

Là thương hiệu quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng.

Đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình,” doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

“Lớp đề kháng” mới cho trẻ em thời đại số

Internet đang trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của trẻ em Việt Nam. Cùng với cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức, môi trường số cũng kéo theo hàng loạt nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, thông tin sai lệch hay những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Thực tế này đặt ra một yêu cầu mới trong hành trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Bên cạnh nền tảng thể chất khỏe mạnh, trẻ em ngày nay cần được trang bị khả năng nhận diện nguy cơ, ứng xử phù hợp và chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn trên môi trường trực tuyến.

Nói cách khác, các em không chỉ cần sức khỏe tốt mà còn cần một "sức đề kháng số" đủ vững vàng để tự tin bước vào thế giới kết nối.

Trong bối cảnh đó, Cục An ninh mạng (A05) đã bảo trợ thành lập Liên minh Niềm tin số (DTA), quy tụ các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng người sáng tạo nội dung cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch và văn minh.

Một trong những hoạt động trọng tâm của liên minh là chiến dịch "Không một mình" với thông điệp "Kết nối không tổn thương," khuyến khích trẻ em tự tin lên tiếng, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và xây dựng những kết nối tích cực trên không gian mạng.

Là thương hiệu có 50 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, Vinamilk tham gia Liên minh Niềm tin số và đồng hành cùng chiến dịch truyền thông “Không một mình,” trong bối cảnh khái niệm chăm sóc trẻ em đang được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn.

Với Vinamilk, đây là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình đã theo đuổi suốt 50 năm qua: góp phần tạo dựng những điều kiện tốt hơn để trẻ em phát triển toàn diện. Từ dinh dưỡng, thể chất đến khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường số, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, an toàn và tự tin hơn trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, Ủy viên Thường trực Ban lãnh đạo Liên minh Niềm tin số đánh giá, sự tham gia của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa các thông điệp bảo vệ trẻ em đến gần hơn với cộng đồng.

Không chỉ đóng góp nguồn lực, doanh nghiệp còn giúp mở rộng độ phủ của chiến dịch thông qua công nghệ, khả năng sáng tạo và các mạng lưới kết nối sẵn có.

“Khi doanh nghiệp, nền tảng số, các đơn vị truyền thông và những người có ảnh hưởng cùng tham gia, thông điệp của chiến dịch có thể xuất hiện trong những không gian quen thuộc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình, từ trường học đến mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, kiến thức về an toàn số không còn là nội dung xa vời mà có thể trở thành những bài học ngắn gọn, dễ nhớ và có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày," bà Vân nhận định.

Lan tỏa thông điệp an toàn số từ những điểm chạm gần gũi nhất

Mạng lưới kết nối của Vinamilk, ở đây là hệ thống 1.000 cửa hàng phủ khắp cả nước, các nền tảng số và những “điểm chạm” thường xuyên với hàng triệu gia đình Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp đồng hành cùng chiến dịch "Không một mình," góp phần đưa các thông điệp về an toàn số đến gần hơn với cộng đồng.

Vinamilk đồng hành cùng các hoạt động tại trường học, góp phần đưa thông điệp của chiến dịch “Không một mình” đến gần hơn với học sinh và giáo viên (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng đồng hành cùng chương trình thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục kỹ năng sống tại trường học, workshop và chương trình cộng đồng.

Những điểm chạm này giúp thông điệp của chiến dịch tiếp cận trực tiếp với phụ huynh, giáo viên và trẻ em, qua đó khuyến khích sự quan tâm và đồng hành của gia đình và nhà trường trong môi trường trực tuyến.

“Trong suốt hành trình đồng hành cùng các thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk luôn tin rằng sự phát triển toàn diện không chỉ đến từ dinh dưỡng, mà còn là khả năng thích ứng và tự bảo vệ bản thân trước những thay đổi của thời đại. Vinamilk tham gia Liên minh Niềm tin số với mong muốn phát huy mạng lưới kết nối rộng khắp của mình để đưa các thông điệp về an toàn số đến gần hơn với nhiều gia đình, giúp phụ huynh và trẻ em có thêm kiến thức, kỹ năng và sự đồng hành cần thiết trong môi trường trực tuyến. Đó cũng là cách Vinamilk tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, tự tin và an toàn hơn,” bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Vân, chính sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cũng là điều mà chiến dịch hướng đến, nhằm đưa thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến từng gia đình và biến nhận thức thành hành động thực tế.

"Bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể là trách nhiệm riêng của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng, trong đó mỗi bên có vai trò riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm an toàn cho trẻ em. Khi các doanh nghiệp cùng chung tay với gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng, chúng ta có thể tạo nên sức lan tỏa lớn hơn, đồng thời từng bước xây dựng một môi trường số nơi trẻ em được kết nối, lắng nghe và bảo vệ," bà Vân nhấn mạnh./.