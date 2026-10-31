Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh có thu nhập cao trước năm 2045.

Tối 30/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tạo nền tảng phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh có thu nhập cao trước năm 2045./.