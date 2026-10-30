Thông cáo báo chí số 13 Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 30/10/2026, ngày làm việc thứ mười ba, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, từ 8-10 giờ 15: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu, cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và nhiều nội dung của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau:

(1) Việc thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); quy định rõ, đầy đủ tại dự thảo Luật các nguyên tắc, chính sách cốt lõi, những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trực tiếp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp;

(2) Điều kiện kinh doanh và công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh;

(3) Giao dịch, chuyển nhượng bất động sản và dự án bất động sản (đối tượng, điều kiện và quyền của các bên trong giao dịch bất động sản có sẵn; giao dịch và mã định danh điện tử; điều kiện chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án; nguyên tắc, điều kiện, trình tự chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án và quyền, nghĩa vụ của các bên);

(4) Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (nguyên tắc kinh doanh, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và quy định về thanh toán, bảo lãnh trong mua bán, thuê mua);

(5) Hợp đồng và dịch vụ kinh doanh bất động sản (quy định về hợp đồng, hợp đồng mẫu, chuyển nhượng hợp đồng và quyền, nghĩa vụ của các bên; hoạt động môi giới, sàn giao dịch, tư vấn và quản lý bất động sản);

(6) Hệ thống thông tin và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản (xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản);

(7) Quy định chuyển tiếp...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ 10 giờ 15-11 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 13 đại biểu phát biểu, cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: nguyên tắc, các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm tổ chức công khai thông tin; nội dung doanh nghiệp nhà nước phải công khai; hình thức, thời điểm công khai thông tin và trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị; nội dung Nhân dân bàn và quyết định; nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; hình thức và trách nhiệm tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến; xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của Nhân dân; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát; các quy định về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định, tham gia ý kiến; trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (phiên họp được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), thảo luận về các nội dung:

(1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027;

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

(3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025;

(4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Tại phiên thảo luận, có 25 đại biểu Quốc hội phát biểu, 2 đại biểu tranh luận, nội dung cụ thể như sau:

(1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027: Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phân tích và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: đánh giá về tình hình và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; công nghệ sinh học tổng hợp trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chính sách về văn hóa, giáo dục đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; việc thực hiện các mục tiêu đề ra; khai thác không gian phát triển và liên kết vùng; điểm nghẽn và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về kinh tế; đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng logistics, tăng cường vai trò đối ngoại kinh tế, đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, ngoại giao kinh tế và cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch; thực hiện phân cấp, phân quyền theo lộ trình phù hợp với năng lực thực thi của cấp tỉnh, cấp xã; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xây dựng chế độ tiền lương đối với viên chức cấp xã; đảm bảo điều kiện chuyển đổi số ở cấp cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu...

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: đánh giá thu chi và tốc độ giải ngân vốn; điều phối vốn cho động lực phát triển vùng; phát hành trái phiếu xanh; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; khơi thông nguồn lực vốn; thời hạn phân bổ dự toán; cơ chế lãi suất cho nguồn huy động ngoại tệ.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp đối với tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

(3) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe: Các đại biểu cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe; đồng thời cho ý kiến về: việc phân định rõ kết thúc thực hiện đầu tư quy mô 2 làn xe với việc hoàn thành toàn bộ dự án đường Hồ Chí Minh; đánh giá sự phù hợp của vị trí các trạm thu phí; phương án tài chính, chính sách miễn giảm phí cho người dân, việc thực hiện chủ trương thu phí không dừng theo Nghị quyết của Quốc hội...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ BẢY, ngày 31/10/2026, Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung:

(1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027;

(2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027;

(3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025;

(4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết./.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 Chiều 30/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.