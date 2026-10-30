Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế, nghị viện

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp ông Bok Gi Wang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông của Quốc hội Hàn Quốc cùng Đoàn công tác, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bok Gi Wang trân trọng chuyển thư của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik gửi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cho biết, chuyến thăm nhằm chuyển tải thông điệp của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Hàn Quốc về mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Đoàn đại biểu dành cho Việt Nam; điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đối với hợp tác kinh tế cũng như vai trò của nghị viện hai nước trong thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Quốc hội Hàn Quốc Bok Ki Wang và đoàn đại biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN )

Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 95 tỷ USD/năm, tạo nền tảng và niềm tin để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Trong thời gian qua, làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam duy trì tốc độ khá cao; hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.

Trao đổi về lĩnh vực được phía Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có chủ trương phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, bao gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và tuyến kết nối Hà Nội với các địa phương, vùng miền. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam đang chủ động hợp tác với các quốc gia có tiềm năng, tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực đường sắt, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư, tham gia triển khai các dự án với tư cách đối tác, nhà đầu tư hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, linh hoạt, qua đó củng cố quan hệ tin cậy, chân thành giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và tăng cường kết nối giữa các cấp, các cơ quan nghị viện. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên mong muốn Hàn Quốc tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dành thời gian tiếp, Phó Chủ nhiệm Bok Gi Wang bày tỏ sự quan tâm đối với các kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển mỗi nước./.

Tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.