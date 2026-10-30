Điện chia buồn nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần

Được tin nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo (Phư-cư-đa I-a-sư-ô) từ trần, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới gia quyến nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo.

Trong điện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Ngài Fukuda dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản./.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn Nhà Vua Na Uy Harald V qua đời Được tin Nhà Vua Na Uy Harald V qua đời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn.