Chính trị

Điện mừng 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Quần đảo Solomon

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chúc mừng các lãnh đạo Quần đảo Solomon nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quần đảo Solomon (30/10/1996-30/10/2026), ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện chúc mừng tới Toàn quyền Solomon Sir David Tiva Kapu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới Thủ tướng Solomon Matthew Cooper Wale.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Điện chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Solomon Rick Nelson Houenipwela./.

(TTXVN/Vietnam+)
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