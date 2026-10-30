Nghị quyết số 29-NQ/TW: Hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Nghị quyết chỉ rõ mục tiêu của việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới là: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, vì lợi ích quốc gia-dân tộc và vì Nhân dân.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Nhà nước; vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, thống nhất, gần dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng quyết sách, tiến độ, chất lượng thể chế hóa, hiệu quả thực hiện. Đến năm 2030, hoàn thiện, vận hành nền nếp, hiệu quả các phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, gắn với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Chủ trương của Đảng được thể chế hóa đồng bộ, kịp thời, khả thi; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đến năm 2045, phương thức lãnh đạo, cầm quyền thực sự khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, phù hợp với quản trị quốc gia hiện đại, gắn với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính trị vận hành thông suốt, thống nhất, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới./.