Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Azerbaijan

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Elchin Amirbayov, Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng ông Elchin Amirbayov đến Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, vì lợi ích phát triển của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn Azerbaijan đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilkham Aliyev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan vào tháng 5/2025 là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chung của Lãnh đạo hai nước về triển vọng quan hệ Việt Nam-Azerbaijan.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy tối đa nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước, tranh thủ các tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau và các cơ hội hợp tác, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan Elchin Amirbayov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Elchin Amirbayov bày tỏ khâm phục tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ của Việt Nam, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn hơn nữa, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đặc Phái viên Elchin Amirbayov khẳng định Tổng thống Azerbaijan Ilkham Aliyev cùng Lãnh đạo và nhân dân Azerbaijan luôn trân trọng và mong muốn không ngừng củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Azerbaijan do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Lãnh đạo Azerbaijan Heydar Aliyev đặt nền móng, được nhiều thế hệ Lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Ông Elchin Amirbayov khẳng định Azerbaijan và cá nhân Tổng thống I. Aliyev rất ấn tượng về những kết quả hết sức tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan (tháng 5/2025).

Tổng thống I. Aliyev mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, chân thành và tin cậy với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để trao đổi các phương hướng và biện pháp không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan Elchin Amirbayov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đặc Phái viên Elchin Amirbayov bày tỏ nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao nhất và các cấp, các kênh, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược, các thỏa thuận, cam kết cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và các dự án hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế-thương mại và đầu tư; dầu khí, năng lượng tái tạo, giao thông-vận tải, logistics, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đặc Phái viên Elchin Amirbayov khẳng định Việt Nam và Azerbaijan có nhiều điểm tương đồng, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và các cơ chế quốc tế mà hai nước cùng tham gia, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Đặc Phái viên Elchin Amirbayov chuyển lời chào, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống Ilkham Aliyev tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và mời Tổng thống Ilkham Aliyev cùng Phu nhân sớm sang thăm Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan Chiều 30/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan Elchin Amirbayov.