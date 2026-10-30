Đoàn ngoại giao trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên

Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà dành cho các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng các đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội.

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tham dự chương trình có Đại sứ Vương quốc Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi, Trưởng Đoàn Ngoại giao và Phu nhân; các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện các cơ quan ngoại giao cùng phu nhân, phu quân.

Về phía Bộ Ngoại giao có bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Mạng lưới các nhà ngoại giao nữ Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đón đoàn tại ga Hà Nội và cùng các đại biểu trải nghiệm Chuyến tàu Di sản Hà Nội-Thái Nguyên mang tên “Hành trình về với xứ Trà.”

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với Phu nhân, Phu quân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trên chuyến tàu Di sản. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tại ga Lưu Xá, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương đón, tặng hoa và quà lưu niệm cho các đại biểu.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên được biết đến với những vùng chè nổi tiếng và bản sắc văn hóa đa dạng. Cây chè gắn bó với đời sống, sinh kế của người dân; văn hóa trà thể hiện sự tinh tế, lòng mến khách và tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch trải nghiệm của địa phương.

Trên Chuyến tàu Di sản Hà Nội-Thái Nguyên, các đại biểu được giới thiệu văn hóa trà, thưởng thức trà đặc sản, ẩm thực địa phương và các tiết mục nghệ thuật truyền thống; tìm hiểu sản phẩm OCOP, tiềm năng du lịch và những hoạt động nổi bật của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Đoàn Phu nhân, Phu quân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cùng khách du lịch tham quan tới ga Lưu Xá. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Hành trình kết hợp khám phá cảnh quan với giao lưu văn hóa, đưa những câu chuyện về vùng đất và con người Thái Nguyên đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tại xã Tân Cương, đoàn tham quan Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, trực tiếp trải nghiệm hái chè, sao chè và thưởng trà. Qua từng công đoạn, các đại biểu tìm hiểu, cảm nhận sự công phu, tâm huyết của người làm trà, từ chăm sóc, thu hái đến chế biến để tạo nên hương vị đặc trưng của trà Tân Cương.

Không gian đồi chè và các hoạt động tại hợp tác xã cũng giới thiệu cách địa phương gắn sản xuất trà với du lịch cộng đồng. Bên chén trà, các đại biểu giao lưu với người dân, thưởng thức thổi sáo và múa Tắc Xình của đồng bào dân tộc Sán Chay, cảm nhận sự gắn kết giữa nghề truyền thống và đời sống văn hóa cộng đồng.

Trưa cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chiêu đãi chào mừng đoàn. Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chào mừng các đại biểu đến tham quan, trải nghiệm văn hóa trà tại địa phương.

Trong buổi chiều, đoàn tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc qua các không gian trưng bày về trang phục, sinh hoạt, nghề thủ công và phong tục.

Các đại biểu đồng thời trải nghiệm những hoạt động văn hóa, nghệ thuật như múa rối nước, hát then, đàn tính, trình diễn nhạc ngũ âm... và tìm hiểu cách làm xôi ngũ sắc.

Tối cùng ngày, các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà trong nước và quốc tế tại khu vực phố đi bộ; tham dự Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra lễ công bố quyết định ghi danh Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua kết nối trải nghiệm di sản với giao lưu hữu nghị, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên giàu bản sắc, mến khách và rộng mở hợp tác. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Bộ Ngoại giao đồng hành cùng địa phương triển khai ngoại giao phục vụ phát triển, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch và nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên./.

Khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội-Thái Nguyên Chuyến tàu có sự tham gia của gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao; du khách.