Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026: Khi giai điệu âm nhạc kết nối trái tim

Tối 30/10, chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026” diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội), mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

“Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2026” tiếp nối thành công của các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm 2024 và 2025. Đây cũng là hoạt động hợp tác thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình hướng tới xây dựng một không gian giao lưu nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Trung Quốc được kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt nghệ thuật mà còn trở thành “cầu nối trái tim” góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chương trình có sự góp mặt của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Sức sống mới, ca sỹ Trang Bùi, Trần Tùng Anh, Gemma Nguyễn... cùng các nghệ sỹ Trung Quốc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú như đơn ca, hợp xướng và hợp tấu nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc.

Chương trình có sự góp mặt của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Sức sống mới, Nghệ sỹ Nhân dân Diệu Hương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nghệ sỹ Ưu tú Phan Thu Lan, ca sỹ Trang Bùi, Trần Tùng Anh, Gemma Nguyễn; cùng các nghệ sỹ Trung Quốc: Ngân Duyệt Tây, Thôi Uyển Oánh, Hoàng Nghiên, La Mạnh Hàn...

Với tinh thần cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tăng cường tương tác, chương trình hướng tới không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian gặp gỡ, chia sẻ những giai điệu thân thuộc, những ký ức và tình cảm được truyền tải qua âm nhạc.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa VOV với các cơ quan truyền thông Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chương trình gồm các ca khúc đơn ca, song ca, hợp xướng mang đậm màu sắc văn hóa hai nước Việt-Trung, thu hút đông đảo khán giả. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Một trong những nội dung hợp tác nổi bật là chương trình Liên hoan “Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung” được hai bên phối hợp tổ chức thường niên. Qua các mùa tổ chức, chương trình từng bước tạo dựng dấu ấn, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam và Trung Quốc.

Về phần mình, bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định: “Trong nhiều năm qua, Quảng Tây và Việt Nam đã duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn, đạt được nhiều kết quả tích cực. VOV được xác định là một trong những đối tác quan trọng của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây”./.

Củng cố sự ổn định tổng thể của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc Giáo sư Hoàng Nhật Hàm nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước mà còn góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.