“Cảm ơn người lớn" và "Càphê cùng Tony" bản tiếng Thái ra mắt độc giả Thái Lan

Được tổ chức ngay giữa lòng Bangkok đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, lễ ra mắt hai tác phẩm "Cảm ơn người lớn" và "Càphê cùng Tony" bản tiếng Thái không chỉ là sự kiện xuất bản tiêu biểu, mà còn mở ra những góc nhìn đầy thú vị và tâm huyết từ chính những dịch giả người bản xứ qua hành trình chuyển tải văn hóa Việt.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chiều 30/10, tại Bangkok, Cục Xúc tiến Văn hóa (Bộ Văn hóa Thái Lan) phối hợp với Quỹ Nghiên cứu Sách tổ chức Lễ ra mắt phiên bản tiếng Thái của hai tác phẩm văn học Việt Nam gồm "Khop Khun Phu Yai" (Cảm ơn người lớn) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và "Duem Kafae Kap Tony" (Cà phê cùng Tony) của tác giả Tony Buổi sáng.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Sách Thái Lan 2026, thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà nghiên cứu, dịch giả, giảng viên đại học cùng những người yêu mến văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Chotika Akkrakitsophakul, Tổng Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa, nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua văn học.

Việc giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam bằng tiếng Thái không chỉ góp phần làm phong phú thêm thị trường xuất bản Thái Lan mà còn tạo nền tảng vững chắc thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà Chotika khẳng định sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam-Thái Lan trong không gian chung ASEAN.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định văn học luôn là nhịp cầu kết nối hiệu quả nhất giữa các dân tộc. Thông qua những trang sách, công chúng Thái Lan sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống, văn hóa, tinh thần cũng như tư duy đương đại của người dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng tin tưởng rằng các hoạt động giao lưu văn học này sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường thấu hiểu lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại lễ ra mắt sách "Cảm ơn người lớn" và "Càphê cùng Tony" bản tiếng Thái. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Đằng sau sự thành công của những trang sách ra mắt bạn đọc Thái Lan là cả một hành trình lao động nghệ thuật đầy công phu và không ít trăn trở của đội ngũ dịch giả.

Chia sẻ về hành trình đưa tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đến với công chúng Thái Lan, dịch giả Nattakarn Khongyai - người trực tiếp chuyển ngữ cuốn "Cảm ơn người lớn" - cho biết anh đã gặp không ít thử thách, trong đó lớn nhất chính là rào cản về từ láy và văn hóa. Vì không lớn lên ở Việt Nam, anh phải đọc rất kỹ, luôn hình dung về bối cảnh câu chuyện để thấu hiểu tâm lý nhân vật. Có những từ ngữ đặc trưng mang đậm hồn cốt Việt như "tiu ta tiu tít" đã khiến anh mất rất nhiều thời gian để trăn trở, tìm ra từ tương đương trong tiếng Thái nhằm truyền tải trọn vẹn sắc thái nghĩa.

Trong khi đó, chia sẻ về lý do lựa chọn tác phẩm còn lại, dịch giả Patcharee Tasai cho biết chị quyết định dịch cuốn sách "Càphê cùng Tony" bởi ấn tượng với văn phong hài hước, dí dỏm và mang chút châm biếm nhưng vẫn vô cùng gần gũi, chân thực.

Chị cho rằng điểm đặc biệt nhất của cuốn sách không nằm ở những câu chuyện cà phê, mà ở cách tác giả truyền tải nguồn cảm hứng to lớn, giúp các bạn trẻ bước vào tuổi trưởng thành biết học hỏi, hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã thực hiện hai phiên tọa đàm chuyên đề về văn hóa uống càphê và văn hóa đọc trong đời sống hiện đại Việt Nam.

Sự kiện khép lại với lễ ra mắt chính thức hai tựa sách tiếng Thái do hai dịch giả Patcharee Tasai và Nattakarn Khongyai chuyển ngữ, mở ra chặng đường mới trong việc mang văn học Việt Nam đến gần hơn với đông đảo độc giả xứ sở chùa Vàng./.

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: “Cây cầu” văn hóa và giáo dục cho tương lai Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan), về những thành tựu nổi bật và định hướng hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.