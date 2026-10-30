Gia Lai lan tỏa âm hưởng cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên

Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, chiều 30/10, tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai diễn ra sự kiện trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc phục vụ người dân và du khách.

Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu lúc 14 giờ với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và nghệ nhân xã Biển Hồ, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài, hoạt động phải lùi đến 17 giờ.

Tại chương trình, các nghệ nhân xã Biển Hồ đã trình diễn một số tiết mục ca múa, nhạc dân gian đặc sắc, tiêu biểu cho văn hóa các dân tộc Ba Na, Gia Rai và Xơ Đăng trên địa bàn.

Các nghệ sỹ trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Các tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như: trống, cồng, chiêng, đàn đá, đàn T'rưng..., mang đến những âm hưởng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Chương trình thu hút hàng trăm người dân và du khách trong nước, quốc tế đến theo dõi, thưởng thức.

Chị Nguyễn Thị Dịu, du khách đến từ phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ, các tiết mục biểu diễn mang âm hưởng hào sảng, mộc mạc, thể hiện nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Chị ấn tượng với những nhạc cụ dân tộc có âm thanh độc đáo, tạo nên những trải nghiệm mới lạ đối với du khách.

Festival Cồng chiêng-Tuần lễ Hoa dã quỳ Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Biển Hồ từ ngày 30/10 đến 8/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc./.

Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ năm 2026 Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ là sự kiện quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.