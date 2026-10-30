Tôn vinh giá trị văn hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia

Tối 30/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Một dải biên cương hòa bình, ổn định, giàu đẹp chính là thành lũy đầu tiên bảo đảm cho sự nghiệp lớn của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định bảo vệ Tổ quốc hôm nay không chỉ bằng vũ khí trong tay người chiến sỹ, mà bằng thế trận lòng dân vững chắc và sức mạnh mềm của văn hóa.

Những bức ảnh dự thi chính là những "cột mốc niềm tin" trong lòng mỗi người dân Việt Nam - cột mốc của tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Để tiếp tục lan tỏa giá trị của cuộc thi, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành tập trung đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; sử dụng các tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tiếp tục đưa văn nghệ sĩ đến với biên cương thông qua các trại sáng tác; đẩy mạnh số hóa triển lãm, phát hành sách ảnh điện tử đa ngôn ngữ để quảng bá ra quốc tế; đồng thời từng bước nâng tầm cuộc thi thành thương hiệu văn hóa quốc gia, xây dựng Kho tư liệu ảnh quốc gia về biên cương chất lượng cao.

Qua 4 mùa giải, cuộc thi ngày càng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Mùa giải năm 2026 thu hút gần 16.000 tác phẩm của 4.221 tác giả đến từ 34/34 tỉnh, thành phố, tăng hơn 5 lần so với mùa đầu tiên.

Sự tham gia đa dạng từ các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã mang lại những góc nhìn chân thực, giàu sức sống về biên cương Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 21 giải thưởng xuất sắc thuộc hai thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ. Trong đó, giải Nhất thể loại Ảnh đơn thuộc về tác giả Triệu Văn Lịch (đến từ Cao Bằng) với tác phẩm "Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ;" giải nhất thể loại Ảnh bộ được trao cho tác giả Giang Sơn Đông (đến từ Hải Phòng) với bộ ảnh "Yêu từng tấc đất biên cương."

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; vinh danh 118 tác giả có tác phẩm trưng bày tại Triển lãm và tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức cuộc thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao Giải Nhất cho tác giả Triệu Văn Lịch (Ảnh đơn) và tác giả Giang Sơn Đông (Ảnh bộ). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Chia sẻ về quá trình sáng tác bộ ảnh đoạt giải Nhất, tác giả Giang Sơn Đông cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết liệt thực hiện, anh đã lựa chọn đề tài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại vùng lõi chiến trường Vị Xuyên năm xưa.

Để ghi lại những khoảnh khắc chân thực và xúc động, anh đã kiên trì theo đuổi dự án suốt gần hai tháng liên tục tại Vị Xuyên. Anh Đông cảm nhận mỗi tấc đất biên cương hôm nay đều thấm đượm xương máu của các thế hệ đi trước để giữ gìn hình hài sông núi Việt Nam.

Đêm trao giải được khép lại trong không gian nghệ thuật xúc động với các chương trình “Sắc màu biên cương hội tụ,” “Đất và người Quảng Ninh,” “Âm vang đại ngàn,” cùng các hoạt động giao lưu nhân vật, góp phần khắc họa trọn vẹn hình ảnh dải biên cương Việt Nam thống nhất, hòa bình và phát triển.

Trước giờ diễn ra Lễ trao giải, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật trưng bày các tác phẩm xuất sắc./.